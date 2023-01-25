24.01.2023, 20:13 21026
В Алматы сотрудников пансионата подозревают в доведении ребенка до самоубийства
Фото: news.ivest.kz
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент полиции Алматы расследует уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего и иных преступлениях со стороны благотворительных учреждений, действующих под видом детских пансионатов, сообщает пресс-служба ведомства.
Проживающие в этих пансионатах несовершеннолетние систематически вовлекались в религиозные обряды и коллективные молитвы. Несогласных детей наказывали, лишая еды и воды, в отдельных случаях применялось физическое насилие. Проведенные обыски в пансионатах подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению", - сообщили в полиции.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Иные сведения в интересах следствия разглашению не подлежат.
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25.01.2023, 11:41 581
В Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменников
Криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM функционировали вне площадки МФЦА
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Костанай. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, информирует пресс-служба АФМ.
По шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, на рассмотрении парламента РК находится закон о цифровых активах. Цель документа - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Казахстане. Законопроект предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов.
Также в документе прописаны нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.
Важными новеллами является то, что у майнеров появится определенная регламентация деятельности цифровых бирж, а государство в свою очередь сможет осуществлять контроль этой сферы. Депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Казахстан ожидает доход в 650 млрд тенге от майнинга криптовалют.
25.01.2023, 09:54 3361
В Костанае студенток задержали с поличным при закладке наркотиков
У девушек изъяли 50 свертков с наркотиками
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае две студентки одного из колледжей города занимались закладкой наркотиков, их задержали с поличным, сообщает Polisia.kz.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности задержаны студентки одного из колледжей Костаная. Они прятали наркотики в подъездах домов, в том числе в почтовых ящиках", - рассказал заместитель начальника департамента полиции Дюсембай Байбусунов.
При проведении обыска у девушек изъяли 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. В дальнейшем при проведении обыска съемной квартиры обнаружены и изъято 192 грамма синтетического наркотика - мефедрона. Это является особо крупным размером. В настоящее время подозреваемые водворены ИВС в порядке стать 128 УПК РК.
24.01.2023, 21:39 18216
В Туркестанской области возбудили уголовные дела в отношении четырех чиновников
Фото: polisia.kz
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Туркестан. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области возбудили уголовные дела в отношении четырех сотрудников управления развития человеческого потенциала региона. Их подозревают в цепочке коррупционных преступлений.
С санкции суда в доме, на рабочем месте и в служебном авто руководителя, его заместителей и начальника отдела ведомства провели обыски. Что было найдено, в суде Туркестанской области не уточнили, ссылаясь на тайну следствия, сообщает otyrar.kz.
Уголовное дело находится на контроле Агентства по противодействию коррупции Туркестанской области. Обыск был проведен в квартирах Махамбетова Ж., Нурлыбаева Н., Болатанулы Д., которые находятся в Туркестане. Также обыск был проведен в служебных кабинетах Нурлыбаева Н., Ахметова Б., Болатанулы Д., которые находятся в акимате Туркестанской области. Помимо этого, осмотр был проведен в служебной машине "Ниссан Альмира" Нурлыбаева Н., в служебной машине TOYOTA CAMRY Болатанулы Д.", - сообщил пресс-секретарь суда Туркестанской области Асет Серикбаев.
Ведется расследования.
24.01.2023, 20:10 21511
В Алматы убили школьника возле магазина
Подозреваемый задержан. Обстоятельства преступления устанавливаются
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка убили у одного из магазинов в Алатауском районе, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
Данный факт зарегистрирован управлением полиции Алатауского района в едином реестре досудебного расследования по статье 99 "Убийство" УК.
В ведомстве добавили, что подозреваемый задержан. Обстоятельства преступления устанавливаются.
24.01.2023, 13:32 30716
В Атырауской области по подозрению в отстреле сайгаков задержали четырех местных жителей
Проводятся следственные действия
Фото: кадр из видео
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Атырау. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области 20 января в районе трассы Миялы - Индер по подозрению в отстреле сайгаков задержали четырех местных жителей, сообщает Polisia.kz.
Участковыми инспекторами полиции местной полицейской службы отдела полиции Кызылкогинского района при остановке автомобиля Nissan Patrol задержаны 4 местных жителя, которые причастны к отстрелу сайгаков", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что при проведении обысков изъяты рога и туша сайги, 2 тушки кроликов, 2 охотничьих ружья и фонарь.
В отношении четырех подозреваемых, 1993, 1999, 1999, 2004 годов рождения, проводятся следственные действия по пункту 2 части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами)", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что туши сайгаков обнаружили в доме жителя Кызылординской области.
24.01.2023, 12:35 32231
В Алматы полицейские изъяли огнестрельное оружие у приезжих из Тараза
Задержанные ночью с обрезом в руках пытались попасть в продуктовый магазин
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Огнестрельное оружие изъято полицейскими Алматы у приезжих из Тараза.
Как сообщили в департаменте полиции, двое приезжих из Тараза были задержаны патрульными полицейскими минувшей ночью в Медеуском районе Алматы.
Около 4 часов утра на пульт "102" поступил вызов о том, что двое неизвестных с обрезом в руках ломятся в продуктовый магазин, расположенный по улице Оспанова. Патрульный экипаж "Буран-227" через несколько минут был на месте. Двое нетрезвых мужчин даже и не пытались скрыться", - проинформировали в полиции.
Следователи управления полиции Медеуского района выясняют, как оружие попало в руки задержанных.
24.01.2023, 09:39 34911
В Улытау пытались украсть десять тонн дизельного масла
Сумма ущерба составила около восьми миллионов тенге
Фото: Polisia.kz
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Жезказган. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские области Улытау при проведении оперативных мероприятий на территории частной промышленной зоны города Сатпаева задержали грузовой автомобиль, загруженный металлическими емкостями.
Также задержаны два работника предприятия и два жителя Сатпаева, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что данные лица работают водителями в одном из ТОО, занимающемся поставкой горюче-смазочных материалов. При этом, совершая рейс, часть груза злоумышленники на системной основе похищали и после работы сливали в емкости, которые находились в специально оборудованных боксах, с целью дальнейшей его реализации", - рассказали в полиции.
На месте полицейские обнаружили 35 металлических бочек и две цистерны - все они были заполнены дизельным маслом общим весом 10 тонн. Сумма ущерба составила около 8 млн тенге.
Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Полицейские устанавливают соучастников задержанных лиц.
23.01.2023, 20:47 50461
В Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды
В материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, причиненный ущерб составил более 5 млн тенге
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Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские Жетысуской области, сообщает Polisia.kz.
На сегодняшний день в материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана. В состав группы входила супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, а также две женщины из Ленгера.
В своих мошеннических действиях подозреваемые использовали WhatsАpp, где создали специальный чат, просуществовавший около недели. Потерпевшие отправляли на спецсчет одного из банков от 10 тысяч до 100 тысяч тенге, первоначально получая обещанные 50-70% прибыли. Вторичный вклад уже большей суммы не возвращался.
Деньги снимались со счета в Талдыкоргане, поэтому заявления потерпевших официально зарегистрировали в полиции Жетысуской области. Расследование по фактам проводилось с координацией прокуратуры Талдыкоргана согласно статье 190, часть 3, УК РК "Мошенничество". С учетом того что в уголовном деле фигурировали более двух десятков лиц, проживающих в разных регионах страны, расследование фактов заняло более года. В настоящее время обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд.
Согласно материалам уголовного дела причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?