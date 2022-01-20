В Алматы задержали мародеров, ограбивших интернет-магазин

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Во время массовых беспорядков неизвестные взломали дверь и проникли в офис интернет-магазина на улице Гоголя, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мародеры брали все, что могли унести. Любителями легкой наживы оказались трое молодых людей, сообщает Polisia.kz

Старшему из них 30 лет, он уроженец ЮКО, ранее был судим за кражу чужого имущества. 23-летний уроженец ВКО и 22-летний алматинец, как установлено, впервые пошли на преступление. Подозреваемых задержали сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Алматы.

При обыске у них изъяли два ноутбука, три пароочистителя, две куртки, спортивный костюм и другие товары. По данному факту расследуется уголовное дело.