В Алматы трое приезжих ограбили магазин мужской одежды и обуви

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - Трое жителей разных областей Казахстана 39, 37 и 33 лет, воспользовавшись массовыми беспорядками, обворовали вещевой магазин, расположенный по улице Гагарина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Грабителей задержали сотрудники полиции Алмалинского района города, сообщает Polisia.kz

Также установлено их участие в других противоправных действиях, за что последует заслуженное наказание.

Как рассказали в управлении полиции Алмалинского района, подозреваемых задержали на съемной квартире. Они успели рассортировать краденую одежду по размерам и сезону.



