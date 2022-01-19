Система Orphus

В Алматы трое приезжих ограбили магазин мужской одежды и обуви

18.01.2022, 20:21 31831
В Алматы трое приезжих ограбили магазин мужской одежды и обуви
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - Трое жителей разных областей Казахстана 39, 37 и 33 лет, воспользовавшись массовыми беспорядками, обворовали вещевой магазин, расположенный по улице Гагарина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Грабителей задержали сотрудники полиции Алмалинского района города, сообщает Polisia.kz
 
Также установлено их участие в других противоправных действиях, за что последует заслуженное наказание. 
 
Как рассказали в управлении полиции Алмалинского района, подозреваемых задержали на съемной квартире. Они успели рассортировать краденую одежду по размерам и сезону.

 

новости по теме

Ограбивших центр сотовой связи мародеров задержали в Алматы

19.01.2022, 13:25 7871
Ограбивших центр сотовой связи мародеров задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ – В Алматы полицейские задержали четверых мародеров, ограбивших центр сотовой связи во время беспорядков, у них изъято 22 мобильных телефона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудники управления полиции Медеуского района задержали подозреваемых в съемном жилище в микрорайоне "Айгерим-2", сообщает Polisia.kz.
 
Установлено, что в ночь на 6 января эта группа злоумышленников проникла в центр сотовой связи и украла сотовые телефоны различных марок. 
 
Задержанные, жители Алматинской области, в совершении преступления сознались. В настоящее время их личности проверяются на причастность к другим преступлениям.
 
 

В Алматы задержан рецидивист с награбленным оружием

19.01.2022, 12:36 12321
В Алматы задержан рецидивист с награбленным оружием
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Четырежды судимый рецидивист задержан в Алматы с награбленным оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что в прошлом четырежды судимый, в том числе и за похищение человека, 38-летний гражданин Т. - активный участник массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов, пишет Polisia.kz.
 
Он был задержан сотрудниками управления криминальной полиции в одном из домов по улице Геологов. 
 
При обыске у фигуранта изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы. 
 

Полицейские призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если, конечно, лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений", - говорится в сообщении.


 

В столичном аэропорту задержаны подозреваемые участники алматинских погромов

19.01.2022, 10:10 18156
В столичном аэропорту задержаны подозреваемые участники алматинских погромов
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - В аэропорту Нур-Султна при попытке выехать в Россию задержаны двое подозреваемых участников митингов и погромов в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 января военнослужащими управления пограничного контроля "Нур-Султан" при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта по поведенческим признакам задержаны два гражданина РК, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

 
В ходе проверки багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники. 
 

В мобильных телефонах задержанных обнаружены видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы", - говорится в сообщении.

 
Задержанные переданы сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.
 
Кроме этого, при оформлении международного рейса сообщением Ташкент - Нур-Султан на паспортном контроле был выявлен гражданин Таджикистана с поддельным паспортом.
 

С целью незаконного пересечения границы он намеренно изменил свои установочные данные в документе. Нарушитель госграницы депортирован в страну пребывания", - добавили в КНБ. 

 

В Алматы у мародеров изъяли товары домашнего обихода и арсенал оружия

18.01.2022, 19:39 31986
В Алматы у мародеров изъяли товары домашнего обихода и арсенал оружия
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - 42-летний гражданин К. задержан при проведении подворного обхода сотрудниками управления полиции Алатауского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
При проверке жилого дома в микрорайоне "Самгау" в автомашине Volkswagen были найдены похищенные в ходе ограблений товары, сообщает Polisia.kz
 
Гладкоствольное ружье МЦ 106, К-12; пять упаковок пневматических патронов; пять оптических прицелов; один бронежилет; саперная лопата и шесть армейских брючных ремней - это было похищено при нападении на оружейный магазин. 
 
При налете на строймаркет злоумышленник похитил три газонокосилки, насосы, строительный фен, масляные батареи и прочий строительный инвентарь. 
 
По данному факту начато досудебное расследование в управлениях полиции Алмалинского и Ауэзовского районов.
 

В Актюбинской области проводится операция "Правопорядок"

18.01.2022, 18:47 34006
АКТОБЕ. 18 ЯНВАРЯ - Для обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в общественных местах, предупреждения, пресечения и раскрытия правонарушений и преступлений, а также для обеспечения дорожной безопасности в Акмолинской области стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За три дня проведения ОПМ из незаконного оборота изъято пять единиц огнестрельного оружия, 13 боеприпасов, четыре единицы специальных средств, а также 13 единиц холодного оружия, сообщает пресс-служба ДП региона.
 
Кроме того, установлен факт незаконной перевозки гражданского гладкоствольного оружия. 

В целом в ходе проведения ОПМ выявлено 346 административных правонарушений.
 
Также в рамках ОПМ сотрудники криминальной полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по лицам, находящимся в розыске, установлению местонахождения без вести пропавших граждан, а также раскрытию других преступлений.
 

В Павлодарской области задержаны девять браконьеров

18.01.2022, 17:00 37301
ПАВЛОДАР. 18 ЯНВАРЯ -В Павлодарской области задержаны девять браконьеров. У задержанных обнаружили две шкуры рыси и одна туша косули, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что случай произошел 2 января, сообщает polisia.kz.
 

Стоит отметить, что охота на рысь в Павлодарской области под запретом, а на косулю охота запрещена с 1 января по август месяц 2022 года, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

 
В полиции отметили, что по факту незаконной охоты начато досудебное расследование по статье 337 УК Республики Казахстан. Назначена экспертиза. 
 
 

У жителя Карагандинской области изъяли четыре ружья

18.01.2022, 14:45 42101
У жителя Карагандинской области изъяли четыре ружья
Фото: Polisia.kz
КАРАГАНДА. 18 ЯНВАРЯ - Сотрудники отдела полиции Улытауского района Карагандинской области в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" изъяли у сельчанина четыре ружья, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию поступила информация, что у жителя одного из населенных пунктов находится незарегистрированное оружие, сообщает Polisia.kz.
 
Во время осмотра частного дома 46-летнего подозреваемого полицейские изъяли четыре одноствольных ружья, их направили на экспертизу.
 
Возбуждено уголовное дело по статье 287 УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия". Ведется расследование.
 
Напомним, ранее в Туркестанской области оперативники задержали мужчину, у которого изъяли незарегистрированный сигнальный пистолет и обрез охотничьего ружья 16 калибра.
 
Также в трех областях задержаны мародеры с похищенным оружием.
 
Кроме того, тайник с огнестрельным оружием обнаружен в Жамбылской области.
 
А в Алматы полицейские задержали двух мужчин 38 и 35 лет, у которых изъяты два нарезных охотничьих ружья SM 12 steyr mannlicher austria, похищенные во время беспорядков из оружейного магазина.
 

В Туркестанской области задержана сбытчица синтетических наркотиков

18.01.2022, 10:24 46486
Фото: Polisia.kz.
ШЫМКЕНТ. 18 ЯНВАРЯ - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники по противодействию наркопреступности департамента полициии Туркестанской области в Шымкенте на одной из съемных квартир при сбыте наркотиков задержали жительницу области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам полицейских, при обыске квартиры в кровати было обнаружено порошкообразное вещество.
 

По результатам экспертизы изъятое средство является синтетическим наркотиком в особо крупном размере. В настоящее время в отношении задержанной проводится досудебное расследование по двум статьям: 296 УК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и 297 УК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - сообщает Polisia.kz.

 
Подозреваемая находится под стражей. Следователям предстоит установить каналы поставки наркотиков.
 
Кроме того, в ходе ОПМ "Правопорядок" на въезде в город Туркестан оперативники остановили автомашину Toyota. При обыске полицейские обнаружили у одного из пассажиров, жителя Туркестана, сверток с содержимым, похожим на синтетические наркотики. Вещественные доказательства полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению экспертов, изъятое является синтетическим наркотиком. Установлено, что молодой мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
 
Задержанный привлекается к уголовной ответственности статье УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта".
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов