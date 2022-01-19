В Алматы трое приезжих ограбили магазин мужской одежды и обуви

Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ЯНВАРЯ - Трое жителей разных областей Казахстана 39, 37 и 33 лет, воспользовавшись массовыми беспорядками, обворовали вещевой магазин, расположенный по улице Гагарина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Грабителей задержали сотрудники полиции Алмалинского района города, сообщает Polisia.kz.
Также установлено их участие в других противоправных действиях, за что последует заслуженное наказание.
Как рассказали в управлении полиции Алмалинского района, подозреваемых задержали на съемной квартире. Они успели рассортировать краденую одежду по размерам и сезону.