В Алматы участились случаи поджигания детских колясок в подъездах

АЛМАТЫ. 9 АПРЕЛЯ - Департамент по ЧС Алматы обеспокоен участившимися случаями серийных загораний детских колясок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы ДЧС Алматы, за период с 6 октября 2020 года по сегодняшний день зарегистрировано 35 пожаров в подъездах многоквартирных жилых домов (коляски, велосипеды и т.п.). Отмечается, что при их горении огонь переходит на входные группы и простенки подъездов, что несет угрозу жизни и здоровью людей.

Только в период с 6 октября по 25 декабря 2020 года в мегаполисе зарегистрировано 20 пожаров в ночное время суток.





Кроме того, зарегистрированы случаи нескольких возгораний в один день.

Так, 7 ноября 2020 года с 7 до 10 утра осуществлено 5 выездов в Бостандыкском районе в многоэтажки микрорайонов Казахфильм №2,14,28 и Алмагуль №5, 33. 27 февраля 2021 года с 7 утра, с разницей в десятки минут, пожарные тушили загорания по 3 адресам Бостандыкского района в микрорайоне Коктем", - рассказали в ДЧС.





В текущем году зарегистрировано 15 пожаров в четырех районах города (Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский), горели детские коляски и другие предметы, складированные в подъездах первых этажей.

Согласно проведенным проверочным мероприятиям, установлено, что во всех случаях возникновения пожара послужили умышленные поджоги. В настоящее время материалы переданы в департамент полиции Алматы", - проинформировали в ведомстве.

В пресс-службе обратили внимание, что в соответствии Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан, запрещается складировать под маршами лестничных клеток, эвакуационных путях предметы домашнего обихода (детские коляски, санки, велосипеды, мебель и др.).

В этой связи в целях исключения случаев гибели, травм среди населения, а также нанесения материального ущерба при пожарах, ДЧС просит жителей Алматы не оставлять в подъездах детские коляски, велосипеды, мебель и другие предметы", - заключили в департаменте.

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