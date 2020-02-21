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В Алматы в ходе спецоперации задержали квартирных воров

20.02.2020, 11:15 9937
В Алматы в ходе спецоперации задержали квартирных воров
Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - Спецоперацию по задержанию преступной группы провели сотрудники криминальной полиции города при содействии бойцов спецподразделения, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, домушников задержали после кражи в одном из домов в Медеуском районе Алматы.
 

Из чужого жилища злоумышленники похитили денежные средства в размере 43 тыс. долларов, а также золотые изделия. Эти вещественные доказательства были обнаружены и изъяты у подозреваемых в момент их задержания. Уже на данном этапе оперативных и следственных мероприятий установлено, что преступная группа имеет причастность как минимум к трем фактам квартирных краж. Она орудовала в составе трех человек: гражданин Н., 1992 года рождения, гражданин О., 1990 года рождения, и гражданин Ф., 1991 года рождения. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В настоящее время проводится комплекс мероприятий по установлению других преступных эпизодов задержанных", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков. 

 
По его словам, в основном квартирные воры промышляют в дневное время суток, когда жилища остаются без присмотра. Такой метод использовали и эти злоумышленники. Они грабили ухоженные квартиры с хорошими входными дверями. Узнать, есть ли в доме кто-либо, им не составляло труда. Примечали объекты без охранной сигнализации.
 

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