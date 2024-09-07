06.09.2024, 15:16 22106
В Алматы водитель мопеда сбил девушку на пешеходном переходе и попытался скрыться
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан водитель мопеда, сбивший девушку на пешеходном переходе, сообщили в департаменте полиции города.
Как уточнили в полиции, данное ДТП произошло 28 августе в 7.15 в Ауэзовском районе Алматы.
Водитель мопеда, следуя по проспекту Толе би в западном направлении наехал на девушку, пересекавшую проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.
Принятыми мерами сотрудниками подразделения розыска беглец установлен и задержан. Это - 23-х летний приезжий. В настоящее время пешеход находится в больнице, а по факту ДТП возбуждено уголовное дело", - рассказал начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Серик Шумаев.
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06.09.2024, 17:25 19681
Представлялся замакима: осужденный обманул предпринимателя на 50 млн тенге в ВКО
Ему назначено 8 лет лишения свободы
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Усть-Каменогорск. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области осужденный, представляясь заместителем акима области, обманул предпринимателя на 50 млн тенге, сообщает Агентства по противодействию коррупции РК.
Получив доступ к сотовому телефону, осужденный звонил в адрес крупных предпринимателей региона в целях оказания помощи в устранении последствий паводков, представляясь заместителем акима области. Злоумышленник признан виновным в завладении денежных средств предпринимателя в сумме 50 млн тенге под предлогом дальнейшего предоставления субъекту бизнеса льгот и преференций. Приговором суда путем сложения ранее вынесенного наказания ему назначено 8 лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор в законную силу не вступил.
В связи с участившимися случаями мошенничества, связанными с оказанием помощи пострадавшим от различных видов бедствий, Антикоррупционная служба призывает граждан к бдительности и просит доверять только официальным источникам", - добавили в агентстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт.
В Министерстве цифрового развития считают, что это поможет в борьбе с телефонными мошенниками, которые регистрируют номера, используя копии чужих документов.
06.09.2024, 14:50 22936
Вынесен приговор по делу о хищении 200 млн тенге в отделе образования Жанакорганского района
Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью
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Кызылорда. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Жанакорганским районным судом Кызылординской области оглашен приговор в отношении 9 лиц, виновных в хищении более 200 млн тенге бюджетных средств, сообщили в областной прокуратуре.
В ходе судебного рассмотрения государственный обвинитель доказал незаконное перечисление денежных средств на счета лиц, не работающих в системе образования.
Основные фигуранты уголовного дела приговорены к лишению свободы, остальным 7 соучастникам назначены условные сроки с лишением права заниматься бухгалтерской деятельностью.
Ущерб частично возмещен.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее прокуроры уже выявляли схожие факты хищения, где бухгалтера школ этого же района незаконно перечисляли деньги на счета так называемых "мертвых душ", - напомнили в ведомстве.
Напомним, по данному делу прокурорами установлены факты незаконного перечисления бюджетных средств на счета лиц, не работающих в системе образования. Помимо этого, прокуроры выявили схему присвоения бюджетных средств по фиктивным больничным листам и командировочным расходам.
05.09.2024, 16:30 49601
Курсанта академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Подозреваемый взят под стражу
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Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.
По информации, которую распространили в Сети, все произошло якобы в арендованной квартире в Кокшетау, сообщает телеканал almaty.tv.
В пресс-службе самой академии сообщили, что заявление в отношении курсанта о совершенном им правонарушении поступило в полицию 1 сентября. По данному факту проводится служебная проверка с компетентными органами.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.
Ранее сообщалось, что в Жетысу арестован подозреваемый в изнасиловании ребенка. В соцсетях распространилась информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
05.09.2024, 13:29 54646
Мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
05.09.2024, 12:10 56986
В Казахстане с начала 2024 года за лжетерроризм задержали свыше 30 человек
В стране за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание
Фото: depositphotos.com
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2024 года за ложное сообщение об акте терроризма задержали свыше 30 человек, сообщает Polisia.kz.
С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей. Каждый ложный вызов - это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб", - заявил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Он напомнил, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов", - добавил Шынгыс Алекешев.
Напомним, школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких вузов. Ранее пятиклассник по почте "заминировал"суды в Павлодарской области.
05.09.2024, 11:56 58181
В Казахстане возросло количество фактов интернет-мошенничества
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор РК Асем Рахметова в своем депутатском запросе сообщила об увеличении числа фактов интернет-мошенничества и рассказала о самых распространенных схемах злоумышленников, передает корреспондент агентства.
Анализ статистики показывает, что за 2024 год зарегистрировано 11 765 фактов интернет-мошенничества, что на 152 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост, хоть и незначительный, демонстрирует, что преступники продолжают адаптироваться и искать новые пути для обмана граждан. Особенное внимание стоит уделить возрастной группе от 40 до 49 лет, так как она оказалась самой уязвимой", - рассказала депутат.
По ее словам, самый распространенный вид мошенничества связан с интернет-торговлей, где преступники выманивают деньги через фиктивные объявления. Вместе с этим за последние годы в стране участились фишинговые атаки. Мошенники через вредоносную ссылку получают доступ к аккаунту жертвы в мессенджере WhatsАpp и рассылают всем контактам взломанного аккаунта сообщение с просьбой прислать деньги.
Также участились случаи, когда мошенники через мессенджеры направляют госсллужащим сообщение от имени лиц, занимающих руководящие должности. Злоумышленники под разными предлогами просят перевести деньги. К сожалению, эти случаи не обошли стороной и нас с вами, и руководителей министерств", - заявила Асем Рахметова.
Депутаты предложили ужесточить наказание за мошенничество, особенно если мошенники использовали высокие технологии, такие как дипфейки и фишинговые атаки, и создавали лжеаккаунты.
Кроме того, сенаторы предложили на законодательном уровне обязать маркировать контент, созданный нейросетью.
Напомним, только за январь и февраль этого года интернет-мошенники обманули казахстанцев более чем на 4 млрд тенге. При этом большинство мошеннических звонков поступает с Украины.
05.09.2024, 11:11 59336
Убийство подростка в Актюбинской области: директор школы снят с должности Дополнено
Фото: Depositphotos
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Актобе. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Директора школы села Копа Актюбинской области, где убили подростка, сняли с должности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратурой области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса об ответственности акима Темирского района, должностных лиц управления образования и района. На сегодняшний день по акту надзора от занимаемой должности освобожден директор указанной школы села Копа", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход досудебного расследования по факту смерти школьника взят на личный контроль прокурором области.
Задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых лиц и судом Темирского района санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - добавили в прокуратуре.
Дополнено 05.09.2024, 17.35
Трое несовершеннолетних, подозреваемых по делу об убийстве школьника в селе Копа Актюбинской области, водворены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В настоящее время проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленный на объективное и всестороннее расследование. Водворены в ИВС трое несовершеннолетних подозреваемых. Не смотря на социальный статус, родственные связи и положение - виновные лица будут привлечены к ответственности", - заверили в полиции.
Ранее "Диапазон" сообщал об убийстве школьника в Темирском районе. По информации издания, в ходе конфликта между школьниками был убил ученик 9-го класса Копинской средней школы.
Вчера генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сделал заявление в связи с убийством школьника.
05.09.2024, 11:01 48436
Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте директор одного из ТОО избежал уголовного наказания за хищения в особо крупном размере, а его подельники получили по 8 лет лишения свободы.
Межрайонный уголовный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М. по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере, в группе лиц с использованием служебного положения, и в отношении К.и Б. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделки документов", - сообщили в суде.
В 2019 году руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента, вместе с директором ТОО Б. и учредителем К. разработали сметную документацию на благоустройство жилых дворов с завышенной стоимостью материалов и совершили растрату вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге. Также К.и Б. подделали налоговые декларации и причинили ущерб государству на сумму более 194 млн тенге. А Б. с целью сокрытия долга перед налоговыми органами подделал фирменный бланк банка для составления банковской гарантии в сумме более 130 млн тенге.
Прокурор просил назначить подсудимым по 8 лет лишения свободы.
Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.
Суд с учетом смягчающих обстоятельств - наличия малолетних детей, назначил в совокупности уголовных правонарушений каждому по 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением М. права занимать должности на государственной службе. Б. был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, уголовное дело в этой части прекращено.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Актобе представители четырех крестьянских хозяйств похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге. За мошенничество в особо крупном размере трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.
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Ваше мнение
В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?