В Алматы вынесен приговор жестоко избившему собственную мать местному жителю

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АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Алатауский районный суд вынес приговор местному жителю, который жестоко избил собственную мать - пенсионерку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает телеканал Аlmaty.tv, суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Ему назначили 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
По данным телеканала, за уголовное правонарушение ему грозило лишение свободы до трех лет. Но во время процесса пенсионерка простила сына.
Напомним, вопиющий инцидент произошел еще весной в частном секторе Алатауского района и попал на камеру видеонаблюдения. Сначала конфликт случился между двумя женщинами. После чего в ситуацию вмешался мужчина, который начал избивать тростью пожилую женщину.