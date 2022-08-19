В Алматы вынесен приговор жестоко избившему собственную мать местному жителю

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СЕМЕЙ. 18 АВГУСТА - Оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП Абайской области по подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ в пригороде Семея задержали троих студентов местных колледжей в возрасте 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанные получали заказы через Telegram-каналы и интернет-сайты по продаже психотропных веществ. Их работа заключалась в том, чтобы делать закладки на территории города, сообщает Polisia.kz

При проведении обысков у "продавцов" обнаружены и изъяты расфасованные полиэтиленовые свертки в количестве 34 штук. Изъятое вещество является синтетическим наркотиком альфа-PVP, общий вес которого составил более 13 г, что является особо крупным весом.

В настоящее время по факту сбыта проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия, направленные на детальное установление обстоятельств, проверку поступившей информации и показаний задержанных в целях пресечения каналов поставки наркотических средств на территорию Абайской области.

Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания управления полиции Семея. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.