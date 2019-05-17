В Алматы вынесли приговор полицейскому за убийство коллеги

Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - К 11 годам и трем месяцам лишения свободы строгого режима приговорили полицейского, застрелившего своего коллегу в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Суд приговорил Беристемова Азамата Бердибековича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить 11 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Срок отбытия наказания исчислять с 26 сентября 2018 года", - зачитал приговор судья Ерлан Болатов.

Изучив материалы дела, суд не посчитал, что на момент преступления Беристемов находился в состоянии аффекта, но учел потерю близкого человека. Подсудимый является сыном начальника департамента по делам обороны Алматинской области - Бердибека Беристемова. Весной прошлого года в Талдыкоргане полковника из охотничьего ружья застрелил его подчиненный.

По роковой случайности в такой же ситуации оказался и Азамат Беристемов. Конфликт между коллегами и родственниками произошел в прошлом году. 26 сентября в служебном гараже на территории департамента полиции Алматы Беристемов выстрелил из табельного оружия в старшего инспектора спецбатальона Бегланулы. Пуля попала в висок, мужчину не удалось спасти. Причиной конфликта, как стало известно из показаний свидетелей, могла стать личная неприязнь и семейная ссора. Погибший являлся супругом младшей сестры Беристемова.

Родные погибшего, которые ранее запрашивали самое строгое наказание подсудимому - 15 лет лишения свободы, не согласны с приговором и считают его несправедливым.

Я лишилась своей надежды, опоры, своего 28-летнего сына. Это слишком мягкое наказание. Хотя бы 13 лет. У него осталось трое детей. Невестка даже не пришла на похороны", - говорит мать погибшего Кулайша Закиркызы.

С ней согласна и сестра погибшего Жанар Мамырбекова.

11 лет - это мало за убийство, конечно. Это мой единственный брат, кроме него, у меня никого нет. За кражу даже 11 лет не дают. Я думала, если максималку - 15 лет строгого режима дал бы судья, я промолчала бы. Хотя бы 14 лет. 11 - это смешно", - говорит она.

Сам осужденный с предъявленным обвинением согласен, но отметил, что не намеревался убивать родственника. "Я бы никогда, ни в коем случае не решился на такой шаг, ваша честь. Мне больно. Я понесу наказание. Я со всем согласен, но смириться с одним я не могу, с моральной точки зрения, у меня никакого умысла не было", - уточнил подсудимый Беристемов.

По данным телеканала, погибший Сабит Бегланулы - уроженец Атырауской области. Он поступил на службу в отделение внутренних дел 4 года назад. В ближайшее время его родные намерены обжаловать приговор.

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