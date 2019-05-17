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В Алматы вынесли приговор полицейскому за убийство коллеги

16.05.2019, 09:30 5725
Алматы. 16 мая. Kazakhstan Today - К 11 годам и трем месяцам лишения свободы строгого режима приговорили полицейского, застрелившего своего коллегу в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
Поставлена точка в резонансном деле убийства полицейского Сабита Бегланулы. Его в служебном гараже в разгар рабочего дня застрелил коллега и по совместительству брат супруги - Азамат Беристемов. Трагедия произошла осенью прошлого года, сообщил Первый канал "Евразия".
 

Суд приговорил Беристемова Азамата Бердибековича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначить 11 лет 3 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Срок отбытия наказания исчислять с 26 сентября 2018 года", - зачитал приговор судья Ерлан Болатов.

 
Изучив материалы дела, суд не посчитал, что на момент преступления Беристемов находился в состоянии аффекта, но учел потерю близкого человека. Подсудимый является сыном начальника департамента по делам обороны Алматинской области - Бердибека Беристемова. Весной прошлого года в Талдыкоргане полковника из охотничьего ружья застрелил его подчиненный. 
 
По роковой случайности в такой же ситуации оказался и Азамат Беристемов. Конфликт между коллегами и родственниками произошел в прошлом году. 26 сентября в служебном гараже на территории департамента полиции Алматы Беристемов выстрелил из табельного оружия в старшего инспектора спецбатальона Бегланулы. Пуля попала в висок, мужчину не удалось спасти. Причиной конфликта, как стало известно из показаний свидетелей, могла стать личная неприязнь и семейная ссора. Погибший являлся супругом младшей сестры Беристемова. 
 
Родные погибшего, которые ранее запрашивали самое строгое наказание подсудимому - 15 лет лишения свободы, не согласны с приговором и считают его несправедливым. 
 

Я лишилась своей надежды, опоры, своего 28-летнего сына. Это слишком мягкое наказание. Хотя бы 13 лет. У него осталось трое детей. Невестка даже не пришла на похороны", - говорит мать погибшего Кулайша Закиркызы.

 
С ней согласна и сестра погибшего Жанар Мамырбекова.
 

11 лет - это мало за убийство, конечно. Это мой единственный брат, кроме него, у меня никого нет. За кражу даже 11 лет не дают. Я думала, если максималку - 15 лет строгого режима дал бы судья, я промолчала бы. Хотя бы 14 лет. 11 - это смешно", - говорит она. 

 
Сам осужденный с предъявленным обвинением согласен, но отметил, что не намеревался убивать родственника. "Я бы никогда, ни в коем случае не решился на такой шаг, ваша честь. Мне больно. Я понесу наказание. Я со всем согласен, но смириться с одним я не могу, с моральной точки зрения, у меня никакого умысла не было", - уточнил подсудимый Беристемов.
 
По данным телеканала, погибший Сабит Бегланулы - уроженец Атырауской области. Он поступил на службу в отделение внутренних дел 4 года назад. В ближайшее время его родные намерены обжаловать приговор.
 

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