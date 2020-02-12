В Алматы задержали двух человек за призывы к беспорядкам и насилию (ВИДЕО)

Алматы. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали двух человек за призывы к беспорядкам и насилию, передает Kazakhstan Today.

По данным следственного управления ДП Алматы, подозреваемые были вычислены сотрудниками оперативного подразделения ДП. В частности, гражданин О., 1990 года рождения, ранее судимый за грабеж, и гражданин С., 1987 года рождения, посредством популярных мессенджеров и социальных сетей призывали людей собраться в многолюдном месте и совершить противоправные действия, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Действия фигурантов квалифицируются следствием по части 3 статьи 272 УК РК. Начато досудебное расследование. В рамках производства назначены соответствующие экспертизы.

Вместе с тем департамент полиции Алматы призывает граждан не поддаваться провокациям, воздержаться от распространения и тиражирования недостоверных сведений, полученных, как правило, методом "сарафанного радио" от сомнительных источников, а также руководствоваться исключительно официальной информацией.





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