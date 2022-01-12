Фото: policia_kz

АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - В Алматы задержали мародера, захватившего во время беспорядков военный КАМАЗ. Им оказался 27-летний житель Экибастуза, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские Алатауского района задержали подозреваемого в микрорайоне Ожет. У него было изъято гладкоствольное ружье "Сайга" с 30 патронами, похищенное из оружейного магазина в результате мародерства. В департаменте полиции сообщили, что он также имеет причастность к фактам мародерства.

Еще несколько единиц огнестрельного оружия, добытого преступным путем, полицейские Алатауского района выявили у троих злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами.

Подозреваемые взяты под стражу.



