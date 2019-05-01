В Алматы задержали мошенницу, предлагавшую вторичное залоговое жилье по заниженным ценам

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Как минимум три человека пострадали от действий мошенницы, которая предлагала купить вторичное залоговое жилье по заниженным ценам, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным следствия, число пострадавших может превысить десять человек. Известно, что подозреваемой 51 год и она уже была ранее судима.

Она через знакомых обещала покупку жилья на территории города по заниженным ценам. Оценку квартир ниже рыночной стоимости злоумышленница обосновывала тем, что банк выставляет такие цены с целью быстрой продажи залогового имущества", - сообщил начальник УП Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсунбетов.

Он отметил, что жилье, которое мошенница показывала своим "клиентам", действительно находится в залоге.

Как она получала доступ к жилью и к информационной базе недвижимости, выясняет следствие. Не исключено, что действовала она не одна. Число жертв ее преступных действий может исчисляться десятками, в связи с чем граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, просим связаться с нами по номерам телефонов: 298-53-00; 298-53-01 и 298-53-02", - обратился Турсунбетов к жителям Алматы.

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