В Алматы задержали мошенницу, предлагавшую вторичное залоговое жилье по заниженным ценам

По предварительным данным следствия, число пострадавших может превысить десять человек. Известно, что подозреваемой 51 год и она уже была ранее судима.
Она через знакомых обещала покупку жилья на территории города по заниженным ценам. Оценку квартир ниже рыночной стоимости злоумышленница обосновывала тем, что банк выставляет такие цены с целью быстрой продажи залогового имущества", - сообщил начальник УП Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсунбетов.
Он отметил, что жилье, которое мошенница показывала своим "клиентам", действительно находится в залоге.
Как она получала доступ к жилью и к информационной базе недвижимости, выясняет следствие. Не исключено, что действовала она не одна. Число жертв ее преступных действий может исчисляться десятками, в связи с чем граждан, пострадавших от преступных действий указанного лица, просим связаться с нами по номерам телефонов: 298-53-00; 298-53-01 и 298-53-02", - обратился Турсунбетов к жителям Алматы.
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