В Алматы задержан главврач ЦГКБ по подозрению в получении взяток

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы по подозрению в получении двух взяток задержан главврач Центральной городской клинической больницы Нурлан Турдалин, передает Kazakhstan Today.

Правоохранительные органы Алматы зарегистрировали сразу два заявления на руководителя ЦГКБ Турдалина, и оба касаются так называемых откатов от поставщиков. Согласно материалам уголовного дела, главврач получил 12 марта 340 тыс. тенге от менеджера ТОО "ACMEDA" за беспрепятственное подписание договора на поставку изделий медицинского назначения, пишет газета "Время"

Второй эпизод, согласно материалам досудебного расследования, тоже случился 12 марта, когда Нурлан Турдалин получил $1900. На этот раз деньги передал поставщик из ТОО "ABMG Expert". За эти деньги руководитель больницы пообещал оказать фирме предпочтение в госзакупках на поставку товаров медицинского назначения и заключение договора.

15 марта суд санкционировал арест Нурлана Турдалина на два месяца.

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