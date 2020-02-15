В Алматы задержан серийный грабитель микрокредитных организаций

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы по подозрению в серии ограблений микрокредитных организаций (МКО) задержан 25-летний гражданин К., передает Kazakhstan Today.



Следствием инкриминируется задержанному 6 преступных фактов. Одно разбойное нападение и пять грабежей были совершены на МКО, расположенные в Бостандыкском и Турксибском районах города, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.



"Последний налет К. совершил, вооружившись ножом. Средь бела дня он зашел в офис организации и, убедившись в том, что, кроме кассира, в помещении никого не было, путем угрозы завладел деньгами в сумме 125 тыс. 500 тенге", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.



Он уточнил, что подозреваемый был задержан вследствие оперативных мероприятий. Его личность была установлена почти сразу же. Сейчас задержанный находится под стражей.



"На данном этапе расследования установлено, что злоумышленник причастен к грабежам в отношении работников других микрокредитных организаций: три из них имели место в Бостандыкском районе, еще два - в Турксибском. Работа по проверке его причастности к другим нераскрытым преступлениям продолжается", - заключил Жанболат Зиадин.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства