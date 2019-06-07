Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - В Алматы задержаны бродяги, напавшие на прохожих, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в городском департаменте полиции, в 18.29 в полицию поступило сообщение о том, что на углу улицы Наурызбай батыра и проспекта Райымбека трое неизвестных мужчин беспричинно избили прохожего. Через 5 минут, в 18.34, поступило еще одно сообщение о том, что на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Маметовой неизвестные избили мужчину и завладели его сотовым телефоном.

"На место происшествия незамедлительно были направлены экипажи дорожно-патрульной полиции и участковые инспекторы. Были организованы поисковые мероприятия и тщательная проческа местности. По описанным приметам подозреваемые были задержаны и доставлены в Управление полиции Алмалинского района. Личности задержанных установлены сразу: они ведут бродяжный образ жизни. Основные места их обитания - окрестности многолюдных мест, там они занимаются попрошайничеством", - сказал начальник Центра оперативного Управления Департамента полиции города Алматы полковник полиции Андрей Квашнин, отметив, что зарегистрировано досудебное расследование по статье 293 УК РК и статье 191 УК РК (Грабеж).

Андрей Квашнин также рассказал подробности инцидента. "Приятели направились в магазин за очередной порцией алкоголя. Стоявшего у магазина мужчину они пригласили на свой "огонек" для совместного распития. Отказ мужчины их не удовлетворил, на что уже пьяные бродяги среагировали дракой и отобрали у потерпевшего сотовый телефон. Сейчас подозреваемые по вышеуказанным эпизодам взяты под стражу", - сообщил он.

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