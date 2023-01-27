26.01.2023, 14:16 29816
В Астане суд санкционировал арест сотрудников КНБ по делу о пытках
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудников Комитета национальной безопасности подозревают в применении пыток в СИЗО Астаны, их арестовали на два месяца.
25 января 2023 года специализированным межрайонным следственным судом города Астаны санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых Аманова Е.И., Абдуғали Х.С., Сартаева К.Б. сроком на 2 месяца", - сообщает пресс-служба суда.
Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению согласно статье 201 УПК РК.
По данным КТК, до этого родственники заключенных, содержащихся в СИЗО Астаны по делу о хищении золотосодержащей руды, заявили, что сотрудники КНБ пытали их близких. 29 марта прошлого года по факту пыток было возбуждено уголовное дело.
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27.01.2023, 10:36 3241
Преподаватель вуза задержан при получении взятки от студента в Таразе
Подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге
Фото: Depositphotos
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Тараз. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января 2023 задержан 46-летний преподаватель вуза в служебном кабинете при получении от студента денег в размере 200 000 тенге, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
Установлено, что подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге. Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц".
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
27.01.2023, 10:17 2821
Заключенный пропагандировал терроризм в колонии Уральска
Подсудимый приговорен к 4,5 года лишения свободы
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Уральск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина У. по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы МВД, информирует пресс-служба КНБ.
5 января 2023 года судом № 2 города Уральска он признан виновным и по статье УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и приговорен к 4,5 года лишения свободы.
У. с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключенных. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу", - рассказали в КНБ.
Напомним, житель Актобе осужден за пропаганду терроризма.
25.01.2023, 19:41 55021
В Актюбинской области у сельчан изъяли рога сайги
Фото: ДП Костанайской области
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Актобе. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января полицейским поступила информация, что жители села Акши незаконно хранят сайгачьи рога, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе обыска по месту жительства 46-летнего мужчины обнаружены четыре рога, мясо и две головы сайги. У 62-летнего сельчанина изъяли шесть сайгачьих рогов.
По обоим фактам начаты досудебные расследования статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконное обращение с запрещенными к использованию видами животных, их частями или дериватами". Назначены экспертизы.
25.01.2023, 16:50 61331
Полицейские Талгара задержали подозреваемого в убийстве при попытке пересечения границы в Кордае
Подозреваемый водворен в ИВС
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник в Талгаре обнаружили тело 32-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве.
24 января около 13.48 в управление полиции Талгарского района поступило сообщение об обнаружении тела 32-летнего гражданина с признаками огнестрельного ранения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 99, часть 1, УК РК", - сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый, 1990 года рождения, являющийся жителем Талгарского района, задержан при попытке пересечения границы в поселке Кордай. Он водворен в ИВС.
25.01.2023, 13:24 65736
Вербовавшего детей в религиозные организации преступника задержали в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
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Тараз. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Преступник, находящийся в межгосударственном розыске, задержан в Жамбылской области, сообщает пресс-служба областного департамента полиции.
24 января 2023 года в 20.00 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДП совместно с ДКНБ Жамбылской области задержан 35-летний гражданин Республики Узбекистан. Мужчина находился в межгосударственном розыске с 2018 года за совершение преступления, предусмотренного статьей 216, часть 1, УК Республики Узбекистан (Склонение несовершеннолетнего лица к участию в деятельности незаконных общественных объединений и религиозных организаций)", -сообщили в полиции.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания УП Тараза и будет передан сотрудникам правоохранительных органов Республики Узбекистан.
25.01.2023, 12:46 66886
В Казахстане лжетерроризм могут отнести к категории тяжких преступлений
В 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело, осуждено 25 лиц
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными государственными органами прорабатывается вопрос об усилении уголовной ответственности за лжетерроризм и отнесении данного вида правонарушения к категории тяжких (срок лишения свободы до 7 лет), информирует пресс-служба Генпрокуратуры.
По информации Генпрокуратуры, в 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса, осуждено 25 лиц.
Как правило, проверка указанных фактов отнимает много времени и ресурсов. На место происшествия выезжает полиция, спасатели, кинологи, пожарные, бригады скорой помощи, следственно-оперативные группы. Нарушается нормальный режим работы предприятий. Это влечет значительное отвлечение сил и средств, проверяемые коммерческие предприятия несут многомиллионные убытки, не исключено, что ложные сообщения о теракте могут привести к панике и жертвам при эвакуации людей. Правоохранительными и специальными органами принимаются меры по установлению авторов таких анонимных сообщений", - рассказали в ведомстве.
В июле 2022 года к 1 году и 6 месяцам лишения свободы осужден житель Костанайской области, который из чувства мести к своему соседу, взломав электронную почту, отправил от его имени заведомо ложное сообщение об акте терроризма в 13 объектов городов Астаны и Алматы (торговые центры, аэропорты, банки и др.). В Алматинской области установлен и доставлен в полицию 13-летний мальчик, который поспорил со сверстниками и по электронной почте отправил сообщения о минировании трех школ. За неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего к ответственности привлечен родитель школьника.
Отмечается, что преступники действуют не только внутри страны, но и за ее пределами.
В целях оперативного взаимодействия с иностранными государствами по обмену данными в отношении авторов анонимных сообщений в интернет-пространстве при координации Генеральной прокуратуры Казахстана проводится работа к присоединению к Будапештской конвенции ("О компьютерных преступлениях")", - добавили в пресс-службе.
Напомним, более двух лет ограничения свободы получил "заминировавший" самолет астанчанин.
25.01.2023, 12:11 68211
Двух медработников подозревают в торговле новорожденными в Жамбылской области Дополнено
Фото: Depositphotos
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Тараз. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пресечен факт торговли новорожденными детьми, задержаны два подозреваемых медработника.
Прокуратурой города Тараза совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города Тараза выявлен факт торговли новорожденными детьми, сообщает областная прокуратура.
По данному факту 12 января 2023 года начато досудебное расследование по статье 135 УК РК (Торговля несовершеннолетними), задержаны 2 медицинских работника Таразской городской многопрофильной больницы.
Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры города.
Дополнено 25.01.2023, 16.05
Как сообщает Polisia.kz, в ходе проведенных следственных мероприятий установлено, что 39-летняя горожанка купила новорожденную девочку у акушерок за 1,5 млн тенге.
В соответствии со статьей 128 УПК РК женщины водворены в изолятор временного содержания, в отношении покупательницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее в Алматы были арестованы члены ОПГ по торговле новорожденными.
25.01.2023, 11:41 67596
В Костанайской области пресечена деятельность нелегальных криптообменников
Криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM функционировали вне площадки МФЦА
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Костанай. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области пресечена преступная деятельность группы лиц, которые осуществляли запрещенную предпринимательскую деятельность с цифровыми активами через криптообменные пункты KZobmen.com, 1WM.KZ, Kazobmen.ru, WM007.KZ, KZ-EXCHANGE.COM вне площадки МФЦА, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, информирует пресс-служба АФМ.
По шести адресам произведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты ноутбуки, моноблоки, сотовые телефоны, банковские и бухгалтерские документы, ключи (флеш-карты) от криптокошельков, используемых при осуществлении преступной деятельности. Установлены криптоактивы на сумму 6000 долларов США на двух криптокошельках, на которые направлено временное ограничение на платформе Binance.
Обнаружены еще криптоактивы на сумму более 200 000 долларов США на других криптобиржах.
Досудебное расследование продолжается, иная информация разглашению не подлежит.
Напомним, на рассмотрении парламента РК находится закон о цифровых активах. Цель документа - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов и цифрового майнинга в Казахстане. Законопроект предусматривает лицензирование деятельности цифровых активов и будет способствовать работе майнинговых пулов.
Также в документе прописаны нормы, касающиеся представления сведений о доходах цифровых майнеров и пулов в целях налогообложения.
Важными новеллами является то, что у майнеров появится определенная регламентация деятельности цифровых бирж, а государство в свою очередь сможет осуществлять контроль этой сферы. Депутаты считают, что закон позволит сформировать легальный рынок цифровых активов, привлечь иностранные инвестиции, которые повлекут за собой развитие экономики страны в целом, а также увеличить поступления в госбюджет.
Казахстан ожидает доход в 650 млрд тенге от майнинга криптовалют.
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