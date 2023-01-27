В Астане суд санкционировал арест сотрудников КНБ по делу о пытках

Подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге

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Тараз. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 20 января 2023 задержан 46-летний преподаватель вуза в служебном кабинете при получении от студента денег в размере 200 000 тенге, рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.





Установлено, что подозреваемый для прохождения трехмесячной практики и успешной сдачи экзаменов требовал от каждого студента 50 тысяч тенге. Преподаватель свою вину признал полностью. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - рассказали в полиции.





По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в отношении двух и более лиц".





Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.