В Астане задержаны карманники из Жамбылской области

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - Столичными полицейскими по подозрению в совершении ряда карманных краж в общественном транспорте задержаны двое жителей Жамбылской области, передает Kazakhstan Today.

"Злоумышленники выбирали время, особенно в час пик и маршруты с большим количеством пассажиров. Улучив момент, совершали кражи из карманов. Добычей воров становились сотовые телефоны и кошельки. Так, в маршрутном автобусе №12 при посадке у жительницы Астаны похищен сотовый телефон. При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

По данным ведомства, проводится досудебное расследование, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям на территории столицы. Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

В случае, если Вы пострадали от действий данных лиц просим обратиться в департамент полиции Астаны по адресу: улица Бейбітшілік, 19, либо сообщить по номерам: 8(7172) 71-61-71, 71-62-47, 71-60-10, 102", - отметили в ведомстве.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства