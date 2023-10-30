В Атырау директора поликлиники подозревают в хищении

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Актау. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 октября около полуночи произошла массовая драка подростков из 27-го и 28-го микрорайонов. В ходе конфликта использовались бутылки, самодельные взрывные устройства и фейерверки. Жители близлежащих домов слышали громкие крики, сообщает " - 27 октября около полуночи произошла массовая драка подростков из 27-го и 28-го микрорайонов. В ходе конфликта использовались бутылки, самодельные взрывные устройства и фейерверки. Жители близлежащих домов слышали громкие крики, сообщает " Лада ".





В департаменте полиции сообщили, что по данному факту в управление полиции доставлено более 76 человек в возрасте 15-18 лет.





На 56 законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по статье 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей после 23.00).





Также данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Актау по статье 293 УК РК (Хулиганство). Обращений в больницу не поступало.





Иная информация в интересах следствия не разглашается.





Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс



