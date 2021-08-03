В Атырау из-за лжетеррориста перекрыли площадь

АТЫРАУ. 2 АВГУСТА - В Атырау 1 августа, около 22.00, полицейские оцепили площадь Исатая и Махамбета и частично перекрыли улицу Тайманова в результате сообщения пьяного мужчины о том, что он находится в этом районе города и у него в руках сумка со взрывным устройством, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Саперы проверили сумку - там оказались личные вещи хозяина. Сам он задержан, оказался вахтовиком, сообщает " АЖ ".

В отношении мужчины, 1976 года рождения, начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

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