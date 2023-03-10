В Атырау у браконьеров изъято более полутонны рогов сайги  

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Атырау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау полиция изъяла около полутонны сайгачьих рогов у трех браконьеров.





В ходе осмотра одного из жилых домов в микрорайоне Береке полиция выявила 2421 рог сайги весом более 500 килограмм.









Задержаны подозреваемые, 1991, 1987 и 1986 годов рождения. Стоимость причиненного ущерба - более 6 млрд 264 млн тенге, информирует Polisia.kz





Возбуждено уголовное дело статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", проводится досудебное расследование.





Кроме того, как сообщили в Генеральное прокуратуре РК, в Атырау браконьеры, промышлявшие незаконной ловлей рыбы, нанесли ущерб природе на сумму более 1,2 млрд тенге.





По информации ведомства, за неправомерное добывание, хранение, перевозку и сбыт рыбы, в том числе осетровых видов, осуждено 93 человека, из них 26 - к реальному лишению свободы.





К примеру, гражданин Ш.Р. осужден к 3 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение рыбы осетровой породы с возмещением причиненного государству ущерба в размере 130 млн тенге", - поделились в пресс-службе.





В ведомстве обращают внимание жителей и гостей региона на необходимость приобретать осетровые виды рыбы и их дериваты в специализированных магазинах и только при наличии документов, подтверждающих законность их происхождения.