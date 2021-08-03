Система Orphus

В Атырау задержали наркоторговца из Узбекистана

02.08.2021 5860
АТЫРАУ. 2 АВГУСТА - 32-летнего гражданина Узбекистана, который приехал в Атырау из Тараза и занимался сбытом наркотических средств, выявили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью Атырауской области в ходе операции "Карасора-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полиция задержала гражданина Узбекистана, когда он прятал наркотики. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили 29 свертков с веществом неизвестного происхождения и со специфическим запахом, еще 40 изъяли из дома. По словам причастного к незаконному обороту наркотиков, это были наркотики марки "Меф". Изъятые наркотики общим весом 19,7531 грамма отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
 

В настоящее время проводится досудебное следствие по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый отправлен в СИЗО", - сказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая