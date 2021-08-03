В Атырау задержали наркоторговца из Узбекистана

АТЫРАУ. 2 АВГУСТА - 32-летнего гражданина Узбекистана, который приехал в Атырау из Тараза и занимался сбытом наркотических средств, выявили сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью Атырауской области в ходе операции "Карасора-2021", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полиция задержала гражданина Узбекистана, когда он прятал наркотики. При личном досмотре у подозреваемого обнаружили 29 свертков с веществом неизвестного происхождения и со специфическим запахом, еще 40 изъяли из дома. По словам причастного к незаконному обороту наркотиков, это были наркотики марки "Меф". Изъятые наркотики общим весом 19,7531 грамма отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

В настоящее время проводится досудебное следствие по части 4 статьи 296 УК РК. Подозреваемый отправлен в СИЗО", - сказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.





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