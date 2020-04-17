В Атырау задержаны браконьеры за незаконный отлов осетровых

Атырау. 16 апреля. Kazakhstan Today - Браконьеров с 190 килограммами осетра задержали в Атырау, передает Kazakhstan Today.

Атырауские полицейские изъяли 190 килограмм рыбы осетровых пород, сообщает Polisia.kz .

В сарае одного из домов города Атырау полицейские обнаружили рыбу осетровых пород. Там же полицейские задержали автомашину "Нива", в багажнике которой была обнаружена осетрина.

Изъятую рыбу полицейские сдали в Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод. Досудебное расследование в отношении задержанных ведется по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Кроме того, в Туркестанской во дворе одного из кафе поселка Манкент полицейские обнаружили краснокнижного большого филина. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) и начали досудебное расследование.

Обнаруженную птицу разместили на время в зоопарке Шымкента.

Сейчас полиция выясняет, с какой целью подозреваемый держал у себя филина. Установлено, что птицу мужчина содержал у себя с 2015 года.

Полицейские Туркестанской области предупреждают, что незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных законом предусмотрено уголовное наказание в виде штрафа в размере до трех тысяч МРП, либо ограничение свободы сроком на три года, либо лишение свободы на тот же срок.

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