В Атырауской области преступники похитили шесть платежных терминалов и 11 млн тенге

АТЫРАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Атырауской области задержали организованную преступную группу, совершившую хищение в крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

О хищении полицейским сообщил сотрудник службы безопасности ТОО. Стражи порядка установили, что подозреваемые ранее работали в этой организации. Один из них до настоящего времени работал там и делился данными с подельниками. Во время обыска в доме 31-летнего мужчины было обнаружено и изъято 6 платежных терминалов, компьютерные комплектующие и дополнительные периферийные устройства. Один из членов группы предоставлял пароли для входа в платежную систему, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

С 21 марта по 4 июля 2021 года путем незаконного доступа к платежной системе были похищены денежные средства на общую сумму 11 170 000 тенге", - сообщил начальник департамента полиции Атырауской области полковник полиции Камза Умбеткалиев.

В настоящее время в отношении 6 задержанных проводится досудебное расследование по пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК. Подозреваемые признали вину и водворены в изолятор временного содержания.

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