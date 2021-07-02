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В Атырауской области за получение взятки задержали офицера Антикорра

01.07.2021 7642
АТЫРАУ. 1 ИЮЛЯ - 1 июля департаментом собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области задержан офицер Антикоррупционной службы по Атырауской области за получение взятки в крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС управления полиции Атырау, сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.
 
В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
 

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