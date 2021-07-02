В Атырауской области за получение взятки задержали офицера Антикорра

АТЫРАУ. 1 ИЮЛЯ - 1 июля департаментом собственной безопасности Агентства РК по противодействию коррупции совместно с департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области задержан офицер Антикоррупционной службы по Атырауской области за получение взятки в крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время подозреваемый водворен в ИВС управления полиции Атырау, сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

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