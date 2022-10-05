В Байконуре казахстанец ранил российского полицейского

ТУРКЕСТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Задержаны и водворены в изолятор временного содержания подозреваемые в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все трое - жители Толебийского района Туркестанской области, сообщает Polisia.kz

Напомним, на представителя надзорного органа было совершено нападение. Он прибыл в село Коксайек для разъяснения законодательства о порядке проведения мирных собраний жителям, которые выступили с недовольством в отношении сотрудников полиции, преследовавших пытавшийся скрыться ВАЗ-2103 их односельчанина, водитель которого не подчинился законным требованиям остановиться.

Вместо остановки водитель, опасно управляющий автотранспортом и создающий угрозу другим участникам дорожного движения, прибавил скорость и попытался скрыться. После чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение с другими автомашинами.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали в больницу.

В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 380 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Подозреваемые водворены в ИВС.

Касательно ДТП факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК, проводятся соответствующие экспертизы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.