В Байконуре казахстанец ранил российского полицейского

БАЙКОНУР. 4 ОКТЯБРЯ - В Байконуре казахстанец в состоянии алкогольного опьянения ранил российского полицейского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прокуратурой комплекса в правоохранительные органы Республики Казахстан направлено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего предусмотренное частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, при исполнении им своих должностных обязанностей)", - информирует пресс-служба прокуратуры комплекса.
В ходе расследования установлено, что в августе злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил добраться от места досуга до своего дома. Он сел за руль легкового автомобиля и начал движение по дорогам города, превышая скоростной режим.
В процессе этого в целях выяснения обстоятельств совершения административных правонарушений сотрудниками полиции приняты меры по остановке данного транспортного средства. Вместе с тем злоумышленник, осознавая, что его преследует автомобильный экипаж ОГИБДД УМВД России на комплексе "Байконур", предпринял попытку скрыться", - сообщили в пресс-службе.
Остановившись во дворе своего дома, он попытался забежать в свою квартиру, но был задержан сотрудниками полиции.
Понимая, что находится в общественном месте, несмотря на законные действия сотрудников полиции, которыми пресекались совершение злоумышленником административных правонарушений, стал оказывать им активное сопротивление, в результате причинил одному из стражей порядка телесное повреждение в виде рваной раны руки, которое квалифицируется как вред здоровью средней тяжести", - заявили в прокуратура комплекса.
Отмечается, что вину в предъявленном обвинении он признал, в содеянном раскаялся и доказательства своей причастности к преступлению не оспаривает.
В связи с тем что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти предусмотрено в виде десяти лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.