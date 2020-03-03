В Экибастузе обнаружено тело сотрудника полиции

Экибастуз. 2 марта. Kazakhstan Today - В Экибастузе в припаркованном автомобиле обнаружено тело сотрудника полиции, передает Kazakhstan Today.

Как сообщается на странице @ekibas_v_teme в Instagram , 1 марта 2020 года, в 05.46, в управление полиции города Экибастуза поступило сообщение о том, что в салоне автомашины марки ВАЗ-2115 российского учета, припаркованного по улице Абая, дом 158, обнаружено тело оперуполномоченного ОКП УП города Экибастуза капитана полиции 1993 года рождения.

По предварительной версии, полицейский был удушен ремнём безопасности.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП города Экибастуза за по статье 99 (Убийство).

На место происшествия выехали прокурор города и следственно-оперативная группа.

В пресс-службе департамента полиции Павлодарской области проинформировали, что по данному факту начато досудебное расследование.

Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия не распространяется", - сообщили порталу Polisia.kz в полиции.

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