В горах области Жетысу задержан подозреваемый в изнасиловании ребенка

Фото: primeminister.kz

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Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дело об убийстве супруги бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева расследуется по статье УК РК "Убийство", сообщили в столичном департаменте полиции.





Вице-министр внутренних дел Серик Сарсенов подтвердил журналистам, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по делу об убийстве супруги.





Он задержан, идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу", - сказал Сарсенов.





В департаменте полиции Астаны сообщили, что подозреваемому предъявлены обвинения по статье УК РК "Убийство".





Гибель женщины в одном из ресторанов Астаны расследуется по статье 99 УК РК (Убийство) столичным департаментом полиции", - сказано в сообщении ведомства.





Напомним, сегодня стало известно об избиении до смерти супруги экс-министра нацэкономики Бишимбаева возле ресторана в Астане. Женщина скончалась до приезда скорой.





В конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.



