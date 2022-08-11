В ходе спецоперации полиция Караганды изъяла крупную партию наркотиков

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КАРАГАНДА. 10 АВГУСТА - В ходе спецоперации полиция Караганды изъяла 24 килограмма гашиша и 200 килограммов марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские в одном из районов города задержали автомобиль под управлением 37-летнего водителя. Во время осмотра салона данного транспортного средства из бардачка были изъяты четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а с заднего сиденья - десять свертков с веществом растительного происхождения", - информирует Polisia.kz.
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются гашишем весом 275 граммов и высушенной марихуаной весом 9,8 килограмма.
Задержанный мужчина арендует автомойку и шиномонтаж. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета. Согласно заключению экспертизы, данные вещества являются гашишем весом 23,6 килограмма и высушенной марихуаной весом 190,1 килограмма. Общий вес изъятых наркотиков составил: гашиша - 23 килограмма 859 граммов, марихуаны - 200 килограммов", - сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия.