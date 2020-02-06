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В ходе спецоперации в Жамбылской области изъята крупная партия наркотиков (ВИДЕО)

05.02.2020, 10:38 9667
В ходе спецоперации в Жамбылской области изъята крупная партия наркотиков (ВИДЕО)
Тараз 5 февраля. Kazakhstan Today - На 97-м километре трассы Алматы-Бишкек управлением по противодействию наркобизнесу Жамбылской области совместно с сотрудниками батальона патрульной полиции была задержана автомашина с крупной партией наркотиков, передает Kazakhstan Today.
 
Оперативные мероприятия были организованы на трассе Алматы - Бишкек, где на 97-м километре была задержана автомашина "Понтиак" у пассажира которой, в присутствии понятых, обнаружено и изъято 4 етлограмма 627 граммов марихуаны и 5,52 грамма гашиша, пишет Polisia.kz.

 

Задержан 43-летний житель Жамбылской области, следовавший на такси в качестве пассажира. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Факт зарегистрирован, начато досудебное расследование, предусмотренное частью 4 статьи 296 УК РК (Незаконное хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере)", - отметили в пресс-службе областной полиции. 

 
Подозреваемый помещен под стражу в изолятор временного содержания Жамбылской районной полиции.
 

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