Караганда. 13 марта. Kazakhstan Today - В Караганде задержали серийных похитителей автомобильных аккумуляторов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, в конце февраля 2019 года на территории Юго-Восточного сектора города совершен ряд краж аккумуляторов с автомашин.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Юго-Восточного отдела полиции установлены трое подозреваемых 21 и 23-летнего возраста, которые признались в совершении данных преступлений, а также в аналогичных преступлениях, совершенных в 2018 году. Похищенные аккумуляторы изъяты и возвращены владельцам", - отметили в полиции.

Вместе с тем в связи с участившимися кражами аккумуляторных батарей и в целях их предотвращения полиция рекомендует: оборудовать транспорт охранной сигнализации; установить на аккумуляторе отметку о принадлежности с целью идентификации при обнаружении похищенного. Перед уходом убедитесь в том, что автомашина заперта и поставлена на охранную сигнализацию. Парковать автомашину рекомендуется на территории автостоянок, либо в местах, оснащенных камерами видеонаблюдения или находящихся под охраной.

В департаменте полиции также напомнили, что за кражу предусмотрено наказание по статье 188 УК до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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