В Карагандинской области ликвидирован игорный бизнес, организованный преступной группировкой

Караганда. 29 июня. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Карагандинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан выявлен и пресечен незаконный игорный бизнес, организованный преступной группировкой, передает Kazakhstan Today.

По информации Комитета финансового мониторинга (КФМ), задержаны 4 участника преступной группировки, занимавшейся организацией незаконного игорного бизнеса в Жезказгане и Сатпаеве в период с января 2018 года по май 2020 года.

Из незаконного оборота изъято более 160 комплектующих единиц различного игрового оборудования, сумма полученного дохода от преступной деятельности превысила 16 млн тенге", - рассказали в КФМ.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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