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В Карагандинской области сельского акима подозревают в избиении женщины

12.08.2021 6454
КАРАГАНДА. 12 АВГУСТА - 54-летняя женщина обратилась в Юго-Восточный отдел полиции Караганды. В заявлении она написала, что у нее возник конфликт, в ходе которого аким Пионерского сельского округа Осакаровского района нанес ей телесные повреждения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По данному факту сотрудники полиции установили 49-летнего жителя Осакаровского района. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области. 

 
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.
 

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