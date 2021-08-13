В Карагандинской области сельского акима подозревают в избиении женщины

КАРАГАНДА. 12 АВГУСТА - 54-летняя женщина обратилась в Юго-Восточный отдел полиции Караганды. В заявлении она написала, что у нее возник конфликт, в ходе которого аким Пионерского сельского округа Осакаровского района нанес ей телесные повреждения, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По данному факту сотрудники полиции установили 49-летнего жителя Осакаровского района. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей был причинен легкий вред здоровью.

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