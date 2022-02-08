В Карагандинской области задержан браконьер с 844 рогами сайги

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КАРАГАНДА. 7 ФЕВРАЛЯ - В поселке Жанаарка задержан 29-летний браконьер, в автомобиле которого обнаружено 844 рога сайги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Браконьер, перевозивший рога краснокнижного животного, водворен в изолятор временного задержания.

В настоящее время установлены и задержаны двое его соучастников", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339-1 УК РК (Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет, с конфискацией имущества, рассказали в пресс-службе ДП региона.

В ведомстве также напомнили, что в апреле прошлого года карагандинские полицейские в этом же районе задержали устойчивую группу браконьеров, у которых изъяли 274 штуки рогов сайги. Решением суда один из них приговорен к 4,5 годам лишения свободы, трое - к 3,5 годам ограничения свободы.



