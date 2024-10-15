В Казахстан почтой пытались ввезти крупную партию наркотиков из США

Прокуратура будет требовать открытого судебного процесса по делу об убийстве 16-летнего Шерзата

Фото: polisia.kz

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Конаев. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурор Алматинской области Берик Адамов и заместитель министра МВД Бауржан Аленов в ходе - Прокурор Алматинской области Берик Адамов и заместитель министра МВД Бауржан Аленов в ходе брифинга рассказали о процессе расследования убийства 16-летнего парня и поджога его дома в Талгаре.





Берик Адамов сообщил, что прокуратура будет требовать открытого судебного процесса по делу об убийстве 16-летнего Шерзата, то есть в онлайн режиме.





Прокурор также рассказал о пожаре, который произошел 12 октября в доме семьи убитого парня. Спикер уточнил, что пожар начался снаружи дома. На месте пожара были обнаружены канистры и резиновые перчатки.





По данному происшествию опрошено более 600 человек, назначены экспертизы. Устанавливается размер причиненного ущерба", - рассказал Адамов, отметив, что семья убитого взята под охрану.





В свою очередь замглавы МВД Бауржан Аленов рассказал, что по делу об убийстве Шерзата проходит 10 подозреваемых.





На месте задержаны 7 подозреваемых. Они взяты под стражу. 13 октября мы дополнительно водворили еще троих (...) После всей этой драки приехали еще двое, которые проживали недалеко. Они также находятся под следствием", - рассказал Аленов.





Представители МВД уточнили, что подозреваемые 1993, 1996, 1998, 2000 годов рождения и среди них есть ранее судимые.





На сегодняшний день заведены уголовные дела фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре.





Напомним, в начале октября в Талгаре в результате конфликта был убит 16-летний подросток. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка.





Ночью 12 октября сгорел дом семьи погибшего. В МВД сообщили, что по делу о поджоге дома изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы.



