В Казахстане ликвидировали очередной наркоканал

Рассказать друзьям

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов рассказал о ходе расследования дела о сексуальном рабстве школьницы в Кызылорде.





Глава МВД в кулуарах сената сообщил, что из девяти уголовных дел расследование по пяти делам уже завершено. В производстве остается еще несколько дел.





По окончании все материалы будут направлены в суд, который поставит точку", - сказал Саденов.





Он также отметил, что число фигурантов дела не изменилось, их по прежнему остается 13.





Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики.

Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Позже подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на содержание под стражей сроком на 2 месяца.



