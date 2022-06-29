В Казахстане на одном из сайтов продавались новорожденные дети

АЛМАТЫ. 28 ИЮНЯ - В Республике Казахстан выявлен сайт, на котором размещались объявления о продаже новорожденных детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Изучение предложений показало, что молодые женщины, желающие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их "приобрести" в нарушение установленного законом порядка, без соответствующего решения уполномоченных органов и суда", - проинформировали в пресс-службе прокуратуры Алматы.

Кроме того, по данным прокуратуры, на сайте также опубликованы массовые объявления людей, которые хотят усыновить детей таким образом.

Согласно статье 196 кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления", - сообщили в пресс-службе.

Также в соответствии с пунктом 4 статьи 2 закона "О средствах массовой информации" использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.

В этой связи прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено", - проинформировали в прокуратуре Алматы.

Сообщается, что материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного статьей 128 УК РК, то есть торговля людьми.

Отмечается, что за данное уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.