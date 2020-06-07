В Казахстане под грузом почтовой компании пытались контрабандой ввезти 15 тыс. пачек сигарет

5 июня казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жана жол" (Северо-Казахстанская область) предотвращен ввоз в Казахстан крупной партии сигарет (15 000 пачек). Для незаконного ввоза организаторы спрятали сигареты под грузом почтовой компании СDEK", - сообщили в пресс-службе КНБ.
По информации ведомства, документы и акцизные марки на сигареты отсутствовали.
Задержанная партия сигарет передана в департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области.
Следует отметить, что в данном пункте пропуска неоднократно пресекались попытки провоза сигарет без акцизных марок", - заключили в пресс-службе.
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