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В Казахстане под грузом почтовой компании пытались контрабандой ввезти 15 тыс. пачек сигарет

06.06.2020, 18:49 10288
В Казахстане под грузом почтовой компании пытались контрабандой ввезти 15 тыс. пачек сигарет
Петропавловск. 6 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане под грузом почтовой компании пытались контрабандой ввезти 15 тыс. пачек сигарет, передает Kazakhstan Today.
 

5 июня казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жана жол" (Северо-Казахстанская область) предотвращен ввоз в Казахстан крупной партии сигарет (15 000 пачек). Для незаконного ввоза организаторы спрятали сигареты под грузом почтовой компании СDEK", - сообщили в пресс-службе КНБ.

 
По информации ведомства, документы и акцизные марки на сигареты отсутствовали. 
 
Задержанная партия сигарет передана в департамент государственных доходов по Северо-Казахстанской области.
 

Следует отметить, что в данном пункте пропуска неоднократно пресекались попытки провоза сигарет без акцизных марок", - заключили в пресс-службе.

 

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