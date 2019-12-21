В Казахстане появились мошеннические сайты, имитирующие онлайн-кредитование

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - В Казахстане появились мошеннические ресурсы, имитирующие возможность онлайн-кредитования на территории Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В адрес Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT поступило обращение о необходимости анализа подозрительного интернет-ресурса zmoney.kz, размещенного в доменной зоне .kz, где осуществляется онлайн кредитование для казахстанцев", - сообщили в пресс-службе KZ-CERT.

В результате проведенного анализа Службой был выявлен инцидент информационной безопасности, классифицированный как "Фишинг в сегменте Интернет/Мошенничество".

Для получения кредита необходимо было пройти регистрацию в личном кабинете пользователя, где осуществлялся сбор персональных данных, таких как: ФИО, email, дата рождения, адрес регистрации, номер, дата выдачи паспорта, работодатель, ежемесячный доход, контактный номер телефона, ссылка на профиль в социальных сетях. После ввода данных пользователю автоматически сообщалось об одобрении кредита и предлагалось провести оплату комиссии, то есть закрепительного платежа для его оформления. Однако после внесения данного платежа деньги на счету так и не появлялись", - рассказал начальник Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT Медет Искаков.

В результате совместной работы KZ-CERT и компетентных органов данный интернет-ресурс на сегодняшний день недоступен.

Вместе с тем в период проведения анализа специалистами KZ-CERT были обнаружены два аналогичных интернет-ресурса в доменной зоне .ru, которые также имитировали возможность онлайн-кредитования для казахстанцев.

Службой KZ-CERT проведены мероприятия по оповещению служб реагирования на компьютерные инциденты стран ближнего зарубежья, имеющих отношение к данному инциденту ИБ.

С начала года Службой KZ-CERT было выявлено восемь аналогичных интернет-ресурсов, размещенных не в доменной зоне .kz.

Служба призывает казахстанцев в случае обнаружения подобного рода подозрительных интернет-ресурсов, сообщать специалистам KZ-CERT по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявки по ссылкам: http://www.kz-cert.kz/ru/form, https://t.me/kzcert. Также Вы можете направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.

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