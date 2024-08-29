В Казахстане свыше 20 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы

Фото: polisia.kz

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Костанай. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Капитан полиции получил длительный тюремный срок и лишился звания за распространение наркотиков в особо крупном размере, - Капитан полиции получил длительный тюремный срок и лишился звания за распространение наркотиков в особо крупном размере, сообщили в Костанайском областном суде.





Как рассказали в пресс-службе суда, заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью УП Костаная с коллегами из полиции, следствие которых не установило, силой и угрозами заставили одного гражданина склонить другого к совершению особо тяжкого преступления, чтобы в дальнейшем привлечь последнего к уголовной ответственности.





Подсудимый, находясь в служебной машине, неоднократно сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и его аналог в особо крупном размере.





В салоне его автомашины в ходе обыска обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон (аналог психотропного вещества), которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере.





В суде отметили, что обвиняемый полицейский свою вину не признал.





С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности деяний, всех обстоятельств дела капитан полиции приговорен к 15 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.





Он также лишен своего звания.





Напомним, в Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.



