28.08.2024, 16:10 16426
В Казахстане свыше 20 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане 22 млрд тенге от наркоторговли перечислено через банки и платежные системы, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Банки и платежные системы, через которые в текущем году перечислено 22 млрд тенге от наркоторговли, ориентированы на усиление работы по проверке подозрительных операций и в случае подтверждения, настроены расторгать деловые отношения с неблагонадежными клиентами, а также блокировать доступ преступников ко всем услугам и продуктам", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что Агентством по финансовому мониторингу выявлены и направлены в правоохранительные органы 60 материалов с фактами наркоторговли, задержано порядка 70 участников, судом осуждено 25 лиц.
Как сообщил в ходе очередного заседания совета комплаенс для выработки мер по минимизации рисков вовлечения финансовых инструментов в незаконный оборот наркотиков председатель АФМ Дмитрий Малахов, распространение наркотиков относится к числу основных угроз национальной безопасности.
Наркопреступники постоянно совершенствуют свои методы торговли, все чаще используя бесконтактные способы расчетов. Миллиардные суммы продолжают проходить через финансовые учреждения со всеми признаками противоправной деятельности", - добавил он.
Напомним, в Казахстане хотят ввести пожизненное лишение свободы за производство наркотиков.
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28.08.2024, 13:22 19851
Костанайский полицейский сел в тюрьму на 15 лет за распространение наркотиков
Фото: polisia.kz
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Костанай. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Капитан полиции получил длительный тюремный срок и лишился звания за распространение наркотиков в особо крупном размере, сообщили в Костанайском областном суде.
Как рассказали в пресс-службе суда, заместитель начальника отдела по борьбе с наркопреступностью УП Костаная с коллегами из полиции, следствие которых не установило, силой и угрозами заставили одного гражданина склонить другого к совершению особо тяжкого преступления, чтобы в дальнейшем привлечь последнего к уголовной ответственности.
Подсудимый, находясь в служебной машине, неоднократно сбывал лицу, имитирующему преступную деятельность, психотропное вещество и его аналог в особо крупном размере.
В салоне его автомашины в ходе обыска обнаружены и изъяты гашиш и меткатинон (аналог психотропного вещества), которые он незаконно хранил и перевозил с целью сбыта в особо крупном размере.
В суде отметили, что обвиняемый полицейский свою вину не признал.
С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности деяний, всех обстоятельств дела капитан полиции приговорен к 15 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Он также лишен своего звания.
Напомним, в Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.
28.08.2024, 12:17 21436
Более 230 млн тенге украло руководство горполиклиники в Атырау
Всего с начала года в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений
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Атырау. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 240 млн украли директора и главные бухгалтеры двух поликлиник в Атырау и Жанаозене, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
По информации Антикора, в текущем году в социальной сфере зарегистрировано 95 коррупционных преступлений, в совершении которых изобличено 58 лиц, осуждено 34 лица.
В частности, В Мангистау завершено досудебное расследование в отношении директора и главного бухгалтера ГКП на ПХВ "Жанаозенская городская поликлиника № 2".Они подозреваются в хищении денежных средств в сумме 10,5 млн тенге путем их перечисления на счет частной компании без фактической поставки медицинских изделий в рамках договора госзакупок.
С санкции суда директор поликлиники взят под стражу.
А в Атырау оглашен приговор в отношении директора, заведующего хозяйством, главного бухгалтера Атырауской городской поликлиники № 4 и предпринимателя.
Подсудимые признаны виновными в хищении денежных средств в сумме 231,8 млн тенге путем их перечисления предпринимателю без фактического оказания услуг в рамках договоров, заключенных с нарушением требований законодательства.
Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
27.08.2024, 14:56 43711
Построившему баню на украденные бюджетные деньги чиновнику вынесли приговор в Шымкенте
Сумма украденных средств превышает 367 млн тенге
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Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель руководителя управления жилья Шымкента и его пособник, укравшие более 367 млн тенге, выделенные на сейсмоаудит жилых домов, получили тюремные сроки.
Как рассказали в суде, в 2023 году заместитель руководителя управления жилья при пособничестве частного предпринимателя присвоил бюджетные средства на сумму более 367 млн тенге. Данные средства были выделены на ремонт многоэтажных жилых домов и их технологическое обследование на сейсмоустойчивость.
Предприниматель выводил денежные средства через подставное ТОО - победителя госзакупок по вышеуказанным работам.
Госслужащий легализовал присвоенные деньги через строительство банного комплекса, зарегистрированного на имя родителей.
Суд приговорил чиновника к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, а его пособник - бизнесмен получил восемь лет тюрьмы.
Напомним, замглавы управления был задержан в феврале.
27.08.2024, 11:25 47521
В Казахстане почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года
Фото: polisia.kz.
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Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан почти 100 полицейских осудили за коррупцию с начала 2024 года.
В январе-июле суды признали виновными по коррупционным делам 95 сотрудников полиции. В 80% случаев приговоры были вынесены по статьям "Получение взятки" и "Мошенничество" УК РК", - сообщает телеграм-канал DATA HUB.
Отмечается, что иначе действия осужденных полицейских квалифицировали крайне редко:
- дача взятки - 7 человек;
- посредничество во взяточничестве - 5;
- злоупотребление полномочиями - 4;
- бездействие по службе - 3;
- превышение полномочий - 2.
Всего с начала года по коррупционным делам было осуждено 557 человек, включая полицейских. Из них к лишению свободы приговорили 182, к штрафу - 247. Интересный момент: 56 осужденных, или 10% от общего числа, по приговору суда были освобождены от наказания. Отметим, что за семь месяцев обвиняемых в коррупции оправдывали лишь дважды. Причем обоих случаях речь шла о полицейских", - говорится в сообщении.
Ранее в Астане и ряде регионов начальники полиции были осуждены за взятки.
26.08.2024, 19:47 68561
В Казахстане выявили хищения на 1 млрд тенге в организациях образования
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Минфин во время летних каникул проводил внутренний государственный аудит на основе системы управления рисками и финансового контроля. За несколько месяцев зафиксированы хищения в 36 организациях образования на сумму превышающую 1 млрд тенге, сообщает пресс-служба МФ РК.
Анализ подозрительных операций выявил самые распространенные из них. К примеру, были получены доказательства двойного учета и завышение оплаты труда. Например, в документах средней школы № 48 Актобе заработная плата бухгалтера немного превышала 700 тыс. тенге в год. Тогда как фактически на карт-счет того же бухгалтера перечисляется от 3 до 5 млн тенге ежемесячно.
Вторая распространенная махинация - перевод денег фиктивным сотрудникам. По документам заработная плата начисляется ряду лиц, но счетами пользуются другие. Например, в комплекс-школе яслей-сада № 33 Караганды установлено перечисление средств десяткам работников, но деньги направлялись на карточки двух бухгалтеров. Здесь сумма ущерба составила 207,4 млн тенге.
Третья распространенная схема - дублирование переводов бюджетных средств с аномально высокими суммами. Например, главный бухгалтер и учитель информатики средней школы № 42 Петропавловска только за 2023 год более трех раз в месяц получали завышенную заработную плату, общая сумма ущерба - 69 млн тенге.
Это только самые популярные схемы мошенничества и воровства, но Министерством финансов проводится усиление контроля в режиме реального времени за счет автоматизации процессов формирования бюджета госорганов и ведения бухгалтерского учета.
Напомним, глава газоперерабатывающего завода в Мангистау подозревается в хищении на 65 млн тенге.
Центр трудовой мобильности Туркестана выплатил "мертвым душам" 130 млн тенге.
26.08.2024, 17:42 73786
Сын депутата Даулета Турлыханова разгуливал по Алматы: виновные наказаны
Фото: кадр из видео
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Казахстана Тенизжан Джанибеков в ходе брифинга сообщил, что ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности после того, как сын депутата Даулета Турлыханова - Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по ночным улицам Алматы.
По данному факту мы давали официальный комментарий - говорили, что приговор принят к исполнению 14 августа, тем не менее за процессуальные нарушения ряд виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности", - заявил Тенизжан Джанибеков.
Также глава комитета подчеркнул, что после поступления приговора в службу пробации осужденный ставится на учет в тот же день.
Напомним, Нурасыл Болат попал на видео разгуливающим по улицам южной столицы. Тогда в Комитете уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан прокомментировали информацию. Позже Военный суд Алматинского гарнизона также сделал заявление.
26.08.2024, 17:12 75986
Врио акима района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Временно исполняющего обязанности акима Мойынкумского района Жамбылской области оштрафован на 12 млн тенге за взятку, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Осуждены за взяточничество временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов С., руководитель отдела финансов этого же района Адильбаев Т. и представитель ИП "Kaly" Шубаев А. (...) Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере по 12 млн тенге каждому, Адильбаев - 26 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу. Также отмечается, что при неуплате штрафа в установленные сроки мера наказания заменяется на лишение свободы.
Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев - в даче ему взятки в сумме 400 тысяч тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе. Кроме этого, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тысяч тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум", - добавили в Антикоре.
Ранее руководителей местной полицейской службы ДП Шымкента осудили за системную коррупцию.
26.08.2024, 16:22 65646
Квартирный мошенник обманул казахстанцев на 20 млн тенге
Представляясь сотрудником жилищного фонда, мошенник предлагал астанчанам купить квартиры на выгодных условиях
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Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане полиция задержала 39-летнего подозреваемого в жилищных аферах.
Жители столицы обратились в полицию с заявлением, что стали жертвами мошенника.
Войдя в доверие, он предлагал свои услуги на очень выгодных условиях - приобрести квартиры, заявив им, что он является работником жилищного фонда. Большинство жителей столицы, не имея собственного жилья и проживая в арендуемой квартире, соглашались на предложения мошенника. Сумма общего ущерба составляет около 20 млн тенге", - сообщает Polisia.kz.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала 39-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
В ходе расследования установлена причастность задержанного к 10 аналогичным эпизодам.
Напомним, в Алматы осуждена мошенница, обманувшая дольщиков на 290 млн тенге.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?