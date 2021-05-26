В Кокшетау у выпускника колледжа изъяли 580 доз психотропных веществ

КОКШЕТАУ. 25 МАЯ - За незаконное хранение психотропного вещества а-РVP в особо крупном размере был задержан выпускник одного из колледжей Кокшетау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации департамента полиции Акмолинской области, в момент задержания у 20-летнего подозреваемого при себе было обнаружено и изъято 24 свертка с психотропным веществом а-РVP, а по месту жительства еще 100 расфасованных пакетиков с аналогичным веществом.

Общий вес изъятого составил более 58 граммов, это более 580 разовых доз, что в денежном эквиваленте составляет почти 1,5 миллиона тенге", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), проводятся следственные действия.

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