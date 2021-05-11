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В колонии Павлодарской области осужденный убил педофила

10.05.2021 16255
ПАВЛОДАР. 10 МАЯ - Убийство осужденного в колонии расследуют в Павлодаре, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры, службы безопасности и департамента УИС, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента УИС Павлодарской области, инцидент произошел в учреждении максимальной безопасности АП-162/4. Между заключенными произошел конфликт.
 

Вечером 8 мая 44-летний осужденный, отбывающий наказание за убийство, нанес другому заключенному умышленные телесные повреждения, несовместимые с жизнью. В результате полученных травм осужденный скончался 9 мая на собственном спальном месте. Бригада скорой помощи констатировала смерть осужденного", - рассказали в пресс-службе.

 
В ведомстве уточнили, что 41-летний пострадавший за медпомощью и к администрации учреждения с жалобами и заявлениями не обращался.
 
По информации департамента, убитый мужчина отбывал наказание по пункту 1 части 3 статьи 120 – за изнасилование несовершеннолетней.
 
В ведомстве отметили, что по факту убийства материалы зарегистрированы, проводится досудебное расследование.
 

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