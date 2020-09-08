В Кокшетау пьяный парень украл камеры видеонаблюдения

Кокшетау. 7 сентября. Kazakhstan Today - Сотрудниками отдела криминальной полиции управления полиции Кокшетау раскрыто ранее совершенное преступление по заявлению жительницы города в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 28 августа украли из подъезда две камеры видеонаблюдения, подключенные к облачному наблюдению, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, по данному факту стражи порядка начали досудебное производство по статье 188 УК РК "Кража".

6 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен ранее не судимый 20-летний молодой парень, который признал свою вину.

По словам мужчины, он находился в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что совершал преступление.

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