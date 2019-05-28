В Костанае осужден экс-председатель Аулиекольского районного суда

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Костанай. 27 мая. Kazakhstan Today - Суд №2 Костаная вынес приговор экс-председателю Аулиекольского районного суда Бекжану Жамбулову, передает Kazakhstan Today.

"Его признали виновным по двум статья Уголовного кодекса: "Вынесение заведомо неправосудного решения" и "Взятка", - сообщает газета "Костанайские новости".

По информации издания, незаконное решение касалось признания договора мены от 1993 года между директором совхоза имени Островского в Камыстинском районе и неким предпринимателем Сакеном Чилимановым. Благодаря этому договору, целая группа людей попыталась вывезти имущество центральной ремонтной мастерской, где особую ценность представляли чугунные плиты на полу.

Жамбулов до конца настаивал на своей невиновности. Тем не менее судья Самат Сатмагамбетов счел вину бывшего коллеги доказанной и приговорил к четырем годам колонии средней безопасности. Наручники на Бекжана Жамбулова надели прямо в зале суда.

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