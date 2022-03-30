В Костанае задержан закладчик синтетических наркотиков
29.03.2022, 15:11 16431
Фото: Polisia.kz
КОСТАНАЙ. 29 МАРТА – В Костанае полицейскими задержан 19-летний местный житель при закладке синтетических наркотиков в одном из домов по улице Узкоколейной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Polisia.kz, также в других тайниках полицейские обнаружили 10 свертков "синтетики".
У подозреваемого изъяты электронные весы и пакеты для расфасовки наркотиков. При обыске в доме, где он проживал, обнаружено 30 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно экспертизе, вес изъятых наркотиков составил более 120 граммов, что является особо крупным размером.
В настоящее время проводится расследование по части 4 статьи 296 УК (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение наркотических средств в особо крупном размере).
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В Павлодаре директора детской деревни осудили за растрату
30.03.2022, 18:27 2016
ПАВЛОДАР. 30 МАРТА - Директор детской деревни семейного типа К. вместе с пособником Д. присвоили и растратили 6 054 398 тенге, выделенные на асфальтирование и брусчатку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прокурор просил назначить обоим подсудимым по 3 года 6 месяцев лишения свободы. Представители потерпевшего по наказанию полагались на усмотрение суда и просили в полном объеме взыскать сумму причиненного ущерба", - сообщили в пресс-службе суда №2.
Подсудимые ущерб не возместили. Однако при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства: совершение преступления впервые, а также наличие у Д. малолетних детей.
Директора детской деревни и пособника приговорили к трем годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.
КНБ РК ликвидировал международный наркоканал
30.03.2022, 16:17 3076
Фото: КНБ РК
ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - Комитет национальной безопасности РК ликвидировал международный наркоканал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 марта 2022 года в Шымкенте сотрудниками департамента КНБ задержан гражданин С., подозреваемый в причастности к поставкам крупных партий наркотиков в Казахстан. В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято около 10 килограммов афганского гашиша", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
Предварительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет более 50 млн тенге.
Материал досудебного расследования зарегистрирован в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.
Ранее сообщалось о том, что КНБ изъял из незаконного оборота 47 единиц оружия.
Антикор проводит расследование в отношении супруги ранее задержанного Кайрата Сатыбалды
30.03.2022, 15:02 5326
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 30 МАРТА - Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента" и руководства ТОО "Ария-Жана Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Речь идет о 747 млн тенге, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы, сообщили в пресс-службе ведомства.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что специализированный суд Нур-Султана санкционировал арест Кайрата Сатыбалды на два месяца. Бизнесмена задержали 13 марта по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.
Алматинские полицейские обнаружили схроны из 78 единиц огнестрельного оружия
30.03.2022, 13:24 6831
АЛМАТЫ. 30 МАРТА – Алматинские полицейские обнаружили схроны из 78 единиц огнестрельного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Боевой арсенал изъят у членов одной из организованных преступных группировок, сообщает Polisia.kz.
За совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и взяты под стражу пятеро членов указанного ОПГ. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий установлены факты организации ими нескольких схронов на территории Алматинской области", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.
В результате в тайниках обнаружены и изъяты два автомата Калашникова (АКС), два боевых пистолета системы Макарова и ТТ, три нарезных охотничьих карабина, два гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья, три травматических пистолета, а также свыше 200 боеприпасов к различному огнестрельному оружию.
Кроме того, у членов ОПГ изъято две боевые и четыре светошумовые гранаты, четыре ножа, две переносные радиостанции, а также различные спецсредства - оптические прицелы, бронежилет, дубинка и др. Последний из тайников был обнаружен нами буквально вчера", - добавил Берик Абильбеков.
По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов согласно нормам части 3 статьи 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) проводится досудебное расследование.
Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой предметно будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия и боеприпасов.
Ранее сообщалось, что в центре Алматы обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.
Распитие алкоголя закончилось убийством в ВКО
30.03.2022, 11:37 8111
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 30 МАРТА - Распитие спиртных напитков закончилось убийством 61-летнего мужчины в Восточно-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мужчина распивал спиртные напитки совместно со своим 61-летним знакомым, вскоре между ними возникла ссора, в ходе которой оба нанесли друг другу ножевые ранения. Впоследствии от полученных травм знакомый мужчины скончался на месте происшествия", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Восточно-Казахстанской области.
Полицейскими был задержан и доставлен 58-летний житель областного центра, который дал признательные показания. Подозреваемый был взят под стражу.
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
КНБ изъял из незаконного оборота 47 единиц оружия, в том числе похищенного во время январских событий
30.03.2022, 10:10 8696
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В феврале - марте 2022 года Комитетом национальной безопасности РК проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. Всего из незаконного оборота изъято 47 единиц оружия, 2 гранаты, 2398 боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным КНБ, в Жанозене Мангистауской области ликвидирован цех по переделке охолощенного оружия в боевое. По подозрению в организации данной деятельности задержаны двое граждан. Изъяты 4 автомата Калашникова, нарезной карабин СКС и 48 патронов.
В Алматинской области задержана преступная группа, подозреваемая в причастности к ограблению оружейного магазина в Алматы во время январских событий. В ходе следственных действий обнаружен тайник, из которого изъято 189 патронов.
Кроме того, в Талгарском районе Алматинской области обнаружен схрон, откуда изъяты 2 гладкоствольных ружья, 1 пневматическое ружье, 1 светошумовая граната и 27 патронов различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие похищено из оружейного магазина "Корган" в Алматы.
Также в Алматы ранее задержанными членами ОПГ "Казахстанские" добровольно выданы 19 единиц гладкоствольных ружей.
В то же время у жителей Алматинского региона изъяты 9 единиц оружия, 274 патрона.
В Таразе обнаружены схроны, из которых изъяты 1 автомат Калашникова, 31 патрон калибра 5,45 мм, 2 пистолета Макарова с магазином, одноствольный обрез 12-го калибра.
В Павлодарской области выявлен тайник с 2 обрезами, 1 гранатой Ф-1, пистолетом марки PTB140/2 и 70 патронами различного калибра.
В Северо-Казахстанской области задержан житель Петропавловска по подозрению в хищении и сбыте боеприпасов, у которого обнаружено и изъяты 961 патрон к пистолету Макарова и 741 боеприпас к автомату Калашникова.
В Туркестанской области совместно с органами полиции задержан житель Жетысайского района. По месту жительства изъяты обрез и 20 патронов от автомата Калашникова.
В Кызылординской области из тайника в заброшенном здании изъяты 1 карабин марки "Тигр" с оптическим прицелом и 2 магазина с 17 патронами к нему.
В Атырауской области изъято 2 гладкоствольных обреза 12-го калибра.
По данным фактам проводятся досудебные расследования", - отметили в пресс-службе КНБ РК.
Ранее сообщалось об изъятии 1358 единиц оружия, похищенного в ходе январских событий.
В Карагандинской области задержали преступную группу из 10 человек, занимавшуюся сбытом наркотиков
30.03.2022, 09:47 9216
Фото: Depositphotos
КАРАГАНДА. 30 МАРТА - Сотрудниками Министерства внутренних дел, департамента полиции Карагандинской области во взаимодействии с Агентством по финансовому мониторингу проведена специальная операция на территории Карагандинской области по задержанию преступной группы из 10 человек, занимавшейся сбытом синтетических наркотиков бесконтактным путем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным МВД, разработка преступной группы проводилась в течение четырех месяцев специально созданной оперативно-следственной группой из числа наиболее опытных сотрудников.
Как сообщил исполняющий обязанности начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, задержанные являются жителями Караганды и Темиртау. Они с мая 2021 года по настоящее время занимались продажей синтетических наркотиков в особо крупных размерах в Нур-Султане, Алматы, а также в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.
По словам задержанных, сбыт наркотических средств осуществлялся посредством интернет-магазина в социальной сети Telegram. Деятельность данной группы была хорошо организована. Между 10 участниками группы были четко распределены роли и функции организатора, фасовщика, оператора, дилера и закладчиков.
В ходе проведения обыска по месту жительства фигурантов изъято более 300 готовых для реализации доз наркотиков, а также в одной из съемных квартир изъято около 3 килограммов "синтетики" (мефедрон и альфа-PVP), предметы, используемые для фасовки наркотических средств (электронные весы, изолента, зип-пакеты)", - проинформировали в ведомстве.
Начато досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Задержанным грозит наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
У жительницы Атырау изъяли крупную партию психотропных наркотиков
Также у жительницы города было изъято 35 экземпляров различных документов, удостоверяющих личность, и 1,3 миллиона тенге, сообщает портал "Мой ГОРОД".
По словам задержанной, она брала в качестве залога документы клиентов для предоставления им в долг психотропных средств.
Лица, незаконно продававшие психотропные препараты, сбывали наркотические средства через одну квартиру, а в соседней хранили психотропные препараты. Проводятся следственные действия", - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.
Ранее в Костанае полицейские задержали 19-летнего местного жителя при закладке синтетических наркотиков в одном из домов по улице Узкоколейной.