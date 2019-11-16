В Костанайской области сотрудник банка похитил 87 млн тенге и покинул Казахстан

Костанай. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Костанайской области сотрудник Житикаринского филиала одного из банков подозревается в хищении более 87 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В совершении преступления подозревается сотрудник банка, который похитил вверенные ему денежные средства в сумме более 87 млн тенге. Следствием уже установлено, что он пересек границу с РФ 12 ноября 2019 года", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

По информации ведомства, в настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. По факту хищения начато досудебное расследование по часть 4 статьи 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере).

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