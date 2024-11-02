В Костанайской области тренер по шорт-треку подозревается в хищении почти 6 млн тенге

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Костанай. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд школы высшего спортивного мастерства подозревается в хищении 5,9 млн тенге бюджетных средств, - В Костанайской области тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд школы высшего спортивного мастерства подозревается в хищении 5,9 млн тенге бюджетных средств, сообщает прокуратура региона.





В период с октября 2022 года по январь 2024 года тренер по шорт-треку среди детских и юношеских команд КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области, используя свое служебное положение, составлял фиктивные авансовые отчеты с увеличением фактической суммы затрат, путем незаконного отражения в них лиц, которые фактически на сборы и соревнования не выезжали. Поступившие денежные средства тренер присваивал себе", - проинформировали в пресс-службе.





По данным прокуратуры, сумма похищенных бюджетных средств составила 5,9 млн тенге.





В последующем похищенные денежные средства вовлекал в законный оборот путем зачисления на депозитный счет, откуда получал ежемесячное вознаграждение по процентной ставке 9,6%. Сумма легализованного преступного дохода в виде процентного вознаграждения по депозиту составила 613,1 тыс. тенге (...) Уголовное дело направлено в суд № 2 города Костаная", - добавили в пресс-службе.





Ранее сообщалось, что в столичной дирекции спорта украли 40 млн тенге бюджетных средств. Также стало известно, что сотрудники управления спорта Алматы подозреваются в хищении 56 млн тенге бюджетных средств.





В начале года в Западном Казахстане были выявлены хищения на 57 млн тенге в рамках программы "АртСпорт".





Напомним, распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "АртСпорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли. По данным Генеральной прокуратуры, в программе выявлено более миллиарда тенге хищений путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.





Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "АртСпорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.



