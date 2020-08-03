В Костанайской области задержали преступную группировку

Костанай. 2 августа. Kazakhstan Today - В Костанайской области была выявлена и задержана преступная группировка, передает Kazakhstan Today.

Департамент экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресек противоправную деятельность. Преступная группа с 2017 года осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров от имени юридических лиц в адрес субъектов предпринимательства Костанайской области.

В ходе проведенных обысков обнаружены шесть печатей фиктивных фирм, три ЭЦП, кассовые аппараты, учредительные документы, бухгалтерская документация, компьютеры и другие предметы, относящиеся к делу.

Предварительная сумма причиненного государству ущерба составляет более 170 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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