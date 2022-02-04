В Костанайской области "заминировали" детскую площадку

КОСТАНАЙ. 3 ФЕВРАЛЯ - Два анонимных сообщения о заведомо ложных актах терроризма поступили в полицию Житикаринского и Сарыкольского районов Костанайской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

31 января в дежурную часть ОП Житикаринского района неизвестный мужчина сообщил о возможном теракте на одной из детских площадок города, сообщает Polisia.kz

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 53-летний ранее неоднократно судимый житель Житикары, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Аналогичный факт произошел в ночь на 1 февраля в Сарыкольском районе, где неизвестный сообщил на пульт 102 о заложенной бомбе в одном из жилых домов районного центра.

По результатам проведенных мероприятий задержан 19-летний житель села Сарыколь, ранее осужденный за аналогичное преступление. Он также находился в алкогольном опьянении.

В обоих случаях были задействованы оперативные и экстренные службы полиции, ЧС и скорой медицинской помощи. Специалистами производился осмотр зданий и территорий, указанных лжетеррористами. По результатам осмотра взрывных устройств обнаружено не было.

По фактам полицией начато расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Максимальное наказание за совершение преступления предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.