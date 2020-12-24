Система Orphus

В Кыргызстане за вымогательство задержали уроженца Казахстана

23.12.2020 8938
В Кыргызстане за вымогательство задержали уроженца Казахстана
Бишкек. 23 декабря. Kazakhstan Today - В начале декабря двое спортивного телосложения мужчин в возрасте 25-30 лет приехали на автомашине БМВ-535 черного цвета домой к гражданину С. А., 1991 года рождения. Мужчины представился как Алтынбек и Роман. Алтынбек оказывая моральное и психологическое давление, угрожая физической расправой, стал требовать незамедлительной выплаты 380 000 сомов, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики, Алтынбек ссылался на гражданина К.В., который незадолго до описываемых событий одолжил С.А. деньги. В дальнейшем злоумышленники уехали, но продолжали угрожать по телефону.
 
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГКНБ КР по пункту 2 части 2 статьи 203 УК Кыргызской Республики (Вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору) и передан в Следственную службу ГУВД Бишкека.
 
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками второго управления СКМ МВД КР совместно с ОСО ГУВД по Бишкеку и ГКНБ КР, при получении 100 000 сомов задержаны подозреваемые: М. А. 1992 года рождения, уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области, и Ц.Р., 1991 года рождения, уроженец Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС Бишкека.
 
Проводится дальнейшее разбирательство для установления всех обстоятельств произошедшего.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая