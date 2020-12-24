В Кыргызстане за вымогательство задержали уроженца Казахстана

Бишкек. 23 декабря. Kazakhstan Today - В начале декабря двое спортивного телосложения мужчин в возрасте 25-30 лет приехали на автомашине БМВ-535 черного цвета домой к гражданину С. А., 1991 года рождения. Мужчины представился как Алтынбек и Роман. Алтынбек оказывая моральное и психологическое давление, угрожая физической расправой, стал требовать незамедлительной выплаты 380 000 сомов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МВД Кыргызской Республики, Алтынбек ссылался на гражданина К.В., который незадолго до описываемых событий одолжил С.А. деньги. В дальнейшем злоумышленники уехали, но продолжали угрожать по телефону.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГКНБ КР по пункту 2 части 2 статьи 203 УК Кыргызской Республики (Вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору) и передан в Следственную службу ГУВД Бишкека.

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками второго управления СКМ МВД КР совместно с ОСО ГУВД по Бишкеку и ГКНБ КР, при получении 100 000 сомов задержаны подозреваемые: М. А. 1992 года рождения, уроженец Тюпского района Иссык-Кульской области, и Ц.Р., 1991 года рождения, уроженец Республики Казахстан. Задержанные водворены в ИВС Бишкека.

Проводится дальнейшее разбирательство для установления всех обстоятельств произошедшего.

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