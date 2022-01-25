В Кызылорде задержали мародеров, похитивших из ломбарда золотые изделия на 300 млн тенге

КЫЗЫЛОРДА. 24 ЯНВАРЯ - 5 января в ходе массовых беспорядков из ломбарда в Кызылорде были похищены золотые изделия на общую сумму 300 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данному факту в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело согласно пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса РК (Кража, совершенная в особо крупном размере), сообщает Polisia.kz.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны двое жителей Кызылорды. Они водворены в изолятор временного содержания. В настоящее время ведутся следственные действия.
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Мародеры, укравшие из областного акимата бытовую технику, задержаны в Талдыкоргане
25.01.2022, 11:02 7861
ТАЛДЫКОРГАН. 25 ЯНВАРЯ - В Талдыкоргане задержаны трое подозреваемых в ограблении акимата Алматинской области во время массовых беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны три жителя Талдыкоргана 41 года, 37 и 24 лет.
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, в период с 5 по 7 января они проникли в здание областного акимата и похитили оттуда бытовую технику.
Ими похищены два холодильника, два кондиционера, мультиварка, офисное кресло, водяной насос и т. д.", - уточнил начальник УПЭ ДП Алматинской области Руслан Найзабасов.
В отношении подозреваемых начато досудебное производство по статье 188 УК РК (Кража).
В настоящее время указанные лица дали признательные показания и водворены в изолятор временного содержания. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - добавил Найзабасов.
Полиция Алматы расследует 1481 уголовное дело по январским беспорядкам
25.01.2022, 09:47 9931
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 25 ЯНВАРЯ - Департаментом полиции Алматы и его региональными подразделениями зарегистрировано 1481 уголовное дело, связанное с январскими событиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По фактам краж чужого имущества зарегистрировано 1213 уголовных дел; умышленного уничтожения чужого имущества - 46; по незаконному хранению оружия и боеприпасов - 41", - рассказал заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
По подозрению в данных преступлениях задержаны 236 человек. Из них 214 помещены под стражу с санкции суда. Трое находятся под подпиской о невыезде.
Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями из незаконного оборота нами изъято 144 единицы огнестрельного оружия и более 8 тысяч боеприпасов. В период протестных акций преступными элементами совершены нападения на 1602 объекта, расположенных на территории города Алматы, с повреждением имущества. В настоящее время следственными подразделениями ДП из общего числа поврежденных объектов осмотром охвачены 97%", - проинформировал замначальника ДП, добавив, что работа в этом направлении находится на стадии завершения.
В Актобе полицейские задержали сбежавшего подозреваемого в убийстве
24.01.2022, 20:06 22086
Фото: diapazon.kz
АКТОБЕ. 24 ЯНВАРЯ -23 января примерно в 7.45 из БСМП сбежал следственно-арестованный подозреваемый в покушении на убийство своей гражданской супруги гражданин М.Ж. Айткалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На поиски и поимку сбежавшего были ориентированы комплексные силы полиции, сообщает "Диапазон".
Полицейские осматривали притоны, заброшенные и строящиеся объекты. Также просматривали записи с камер видеонаблюдения для определения маршрута движения.
Разыскиваемого задержали в подвале одного из 5-этажных домов.
Мужчину доставили в департамент полиции Актюбинской области для передачи сотрудникам ДУИС.
В Алматы обнаружили схрон с похищенным оружием и боеприпасами
24.01.2022, 19:13 23066
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 24 ЯНВАРЯ - Тайник был сооружен под полом частного дома в микрорайоне Шанырак. В нем четверо участников массовых беспордков хранили похищенные оружие и боеприпасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, в ходе обыска обнаружено два цинка с боевыми патронами, 12 гранат РГД и Ф-1, 2 магазина от АК-47, с патронами, бронежилеты, щиты, каски, снаряд от РПГ, гладкоствольные ружья, девять винтовок и другое, сообщает Polisia.kz.
Вещественные доказательства изъяты следственно-оперативной группой в процессуальном порядке. Уголовное дело зарегистрировано по статье 188 части 3 УК РК и статье 291 части 1 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
По словам заместителя начальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова, задержанные проживали вместе в съемном доме, где обнаружен арсенал. Их возраст - 27, 35, 39 лет.
Полицейские Тараза обнаружили в канаве бронежилеты и огнестрельное оружие
24.01.2022, 16:54 25666
Фото: instagram/zhambyl_police
ТАРАЗ. 24 ЯНВАРЯ - Полицейские Тараза в ходе рейдовых мероприятий обнаружили в одной из городских канав бронежилеты и огнестрельное оружие, передает KAZAKHSTAN TODAY.
23 января текущего года сотрудниками полиции в одной из канав города были обнаружены упакованные в мешки спецсредства и огнестрельное оружие марки "Эскорт" с плоским отверстием", - сообщает департамент полиции Жамбылской области.
Назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.
В ведомстве напомнили, что на территории Тараза продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".
Граждане, сообщившие о найденном оружии, боеприпасах и спецсредствах или добровольно сдавшие их в полицию, к уголовной и административной ответственности привлекаться не будут. Им гарантируется анонимность.
Напомним, 22 января полицейские Тараза за день изъяли более 50 единиц оружия.
Ранее в Жамбылской области близ села Костобе, полицейские обнаружили тайник с оружием. В нем находилось восемь автоматов, 17 магазинов к нему, ручной гранатомет, газо-травматическое ружье 12 калибра, винчестер и штык-нож.
Еще один оружейный схрон был найден 17 января в двух километрах от казахстанско-кыргызской границы. В тайнике находилось четыре пистолета и шесть единиц нарезного и гладкоствольного оружия.
МВД: В больницах остаются 23 участника массовых беспорядков
24.01.2022, 15:29 27506
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ – На сегодняшний день в больницах и специализированных охраняемых палатах находится 23 участника массовых беспорядков, задержанных полицией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Телесные повреждения они получили на месте беспорядков. Эти факты зарегистрированы в полиции при задержании, сообщает "Хабар 24".
По данным МВД, в следственных изоляторах на сегодня находятся 711 человек, задержанных во время массовых беспорядков, и еще 20 - под домашним арестом или под подпиской о невыезде.
Также в МВД сообщили о жалобах, поступающих в адрес полиции. По словам официального представителя ведомства Нурдильды Ораза, в течение недели от граждан поступил 46 жалоб по фактам задержания, 18 - по поиску задержанных родственников, 28 - по фактам осмотра телефонов.
Как пояснили в министерстве, у подозреваемых изъяты сотовые телефоны в рамках досудебных расследований, проводимых по статьям 255 УК РК (Акт терроризма), 269 УК РК (Нападение на здания и сооружения), 272 УК РК (Массовые беспорядки). После санкционированного осмотра телефоны вернут.
По всем обращениям проводятся служебные расследования.
Как сообщалось ранее, Генеральная прокуратура Республики Казахстан расследует 819 уголовных дел по актам терроризма, убийствам, массовым беспорядкам и другим преступлениям.
Таможенников осудили за содействие в незаконном ввозе кальянного табака
24.01.2022, 14:41 28391
Фото: depositphotos.com
ТУРКЕСТАН. 24 ЯНВАРЯ - Пять сотрудников таможенного поста "Капланбек" в Туркестанской области осуждены за содействие в незаконном ввозе кальянного табака из Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Должностные лица, пользуясь своим служебным положением, оказали содействие в незаконном ввозе табака для кальяна общим весом 23 985 килограммов на общую сумму 59 596 729 тенге на территорию Казахстана из Республики Узбекистан", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК.
По информации АФМ, пятерых специалистов таможенного поста "Капланбек" приговорили к различным срокам лишения свободы.
Специалисты таможенного поста Муздыбаев К., Нурбаев Б., Кумис М., Алиев Б. приговорены к трем с половиной годам лишения свободы, Исаев Н. приговорен к четырем годам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Череп и шкуру снежного барса пытались ввезти в Казахстан
24.01.2022, 11:33 28121
Фото: Погранслужба ГКНБ КР
БИШКЕК. 24 ЯНВАРЯ - Кыргызстанские пограничники предотвратили попытку провоза шкуры и черепа снежного барса в Казахстан. Об этом рассказали в пресс-службе Центральноазиатской программы Всемирного фонда дикой природы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Кыргызстане на приграничном участке в селе Чалдыбар Чуйской области был замечен нарушитель с мешком. Неизвестный направлялся к кыргызско-казахстанской границе.
Сотрудник оповестил о нарушителе и попытался его догнать. Однако мужчина бросил мешок неподалеку от линии границы и скрылся. Вскоре на место действия прибыли пограничники и обнаружили в мешке дериваты (части) краснокнижного животного", - говорится в сообщении Центральноазиатской программы WWF.
Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Шкуру и череп снежного барса передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Надо сказать, в последние годы случаи целенаправленной добычи редкого хищника уменьшились. Однако, как мы видим, это продолжает происходить, и данный факт говорит о том, что животное остается уязвимым, а охота на него продолжается", - сказал эксперт по биоразнообразию Центральноазиатской программы WWF Азат Аламанов.
Он рассказал, что снежный барс обитает как в Казахстане, так и в Кыргызстане, и возможно, между этими странами существует определенный целевой маршрут по сбыту.
На сегодняшний день, как показывает статистика, случаи систематического браконьерства и незаконной охоты стали на порядок меньше, чем это было несколько лет назад. Так или иначе охрана и изучение краснокнижного зверя активно ведутся как со стороны государства, так и со стороны международных организаций", - рассказал специалист.
По информации Центральноазиатской программы WWF, Казахстан является одним из самых северных ареалов обитания этого животного. В данный момент на территории страны численность популяции снежного барса составляет всего 130-140 особей, в мире в целом их насчитывается около четырех тысяч. В Кыргызстане осталось около 300 особей редкого вида.
Напомним, ученые Казахстана при поддержке ООН готовятся применить метод искусственного оплодотворения для увеличения популяции снежного барса.