В Кызылординской области местным жителям недоплатили 3,9 млрд тенге "экологических" надбавок к зарплатам

К дисциплинарной ответственности привлечены ответственные курирующие это направление заместители акимов городов

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Кызылорда. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области прокурорская проверка соблюдения трудового законодательства дала следующий результат - более 38 тысяч местных работающих граждан не получают экологическую надбавку к заработной плате.





Согласно закону, жителям региона за проживание в неблагоприятных экологических условиях выплачиваются от тридцати до пятидесяти процентов надбавки к заработной плате (...) Именно в этом контексте в текущем году в деятельности местных исполнительных органов проведена комплексная проверка соблюдения законодательства о занятости", - сообщает sputnik.kz со ссылкой на прокуратуру области.





В результате установлено, что за последние три года к заработной плате 38 820 гражданам не выплачено 3,9 миллиарда тенге экологических надбавок.





В связи с этим в адрес акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева был внесен акт надзора об обеспечении выплаты экологических надбавок гражданам, чьи права были нарушены. На сегодня такая надбавка выплачена по мерам реагирования 12 925 гражданам на сумму 1,1 миллиарда тенге", - добавили в надзорном органе.





Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены ответственные за это направление курирующие заместители акимов городов, районов, руководители управлений, отделов и директора центров занятости, допустившие такие нарушения.





В пресс-службе прокуратуры Кызылординской области сообщили, что позже уточнят информацию.



